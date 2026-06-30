La desolación de Alemania no tiene fin tras caer con Paraguay: "No sos de primer nivel"

Sin anestesia, el entrenador disparó una frase que resonó con fuerza en todo el continente: "Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania".

A pesar de la contundencia de sus palabras iniciales y del dolor que generó la temprana eliminación, el técnico prefirió blindar a sus dirigidos de los cuestionamientos directos de los hinchas y asumió la responsabilidad por el rendimiento colectivo. "No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival".

Profundizando en los detalles futbolísticos del juego, donde Paraguay se plantó con firmeza bajo el libreto táctico de Alfaro y golpeó primero de la mano de Julio Enciso antes del empate definitivo de Kai Havertz, Nagelsmann desglosó las fallas de su estructura: "Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más".

Alemania perdió por penales y quedó eliminada en una definición histórica.

Alemania quedó fuera del Mundial y Paraguay clasificó a octavos

Luego de eliminar a la selección de Alemania, Paraguay jugará los octavos de final frente al ganador de Suecia y Francia, el próximo sábado 4 de julio a partir de las 18 horas en el Estadio Filadelfia.

Estos son los resultados del seleccionado sudamericano en el Mundial 2026: