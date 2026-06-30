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Afuera en 16avos

La desolación de Alemania no tiene fin tras caer con Paraguay: "No sos de primer nivel"

El Mundial vuelve a sorprendernos con la eliminación de Alemania en manos (y en los pies) de Paraguay; su técnico fue autocrítico de una manera muy especial

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Alemania se quedó afuera tras caer en penales y la autocrítica fue fuerte.

Alemania se quedó afuera tras caer en penales y la autocrítica fue fuerte.

El Mundial 2026 acaba de registrar uno de los batacazos más importantes de la historia porque la selección de Paraguay, comandada por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, dio el gran golpe y eliminó por penales a Alemania, desatando una crisis futbolística en el conjunto europeo.

Consumado el fracaso de la Mannschaft, los focos de la prensa internacional se posaron de inmediato sobre la figura de su director técnico, Julian Nagelsmann. Lejos de apelar a los clásicos casetes del fútbol o de intentar suavizar el impacto de la temprana despedida mundialista, el conductor alemán sorprendió a todos con un análisis lapidario y sumamente crítico tanto con el nivel de su equipo como con las virtudes de su verdugo sudamericano.

Paraguay celebra tras eliminar a Alemania.

Paraguay celebra tras eliminar a Alemania.

El entrenador de Alemania fue tajante con sus declaraciones

Nagelsmann no anduvo con vueltas a la hora de calificar el estatus actual de su seleccionado tras quedar marginado de la competencia en la tanda de penales por 4 a 3, luego del empate 1 a 1 en los 120 minutos de juego.

Sin anestesia, el entrenador disparó una frase que resonó con fuerza en todo el continente: "Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania".

A pesar de la contundencia de sus palabras iniciales y del dolor que generó la temprana eliminación, el técnico prefirió blindar a sus dirigidos de los cuestionamientos directos de los hinchas y asumió la responsabilidad por el rendimiento colectivo. "No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival".

Profundizando en los detalles futbolísticos del juego, donde Paraguay se plantó con firmeza bajo el libreto táctico de Alfaro y golpeó primero de la mano de Julio Enciso antes del empate definitivo de Kai Havertz, Nagelsmann desglosó las fallas de su estructura: "Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más".

Alemania perdi&oacute; por penales y qued&oacute; eliminada en una definici&oacute;n hist&oacute;rica.

Alemania perdió por penales y quedó eliminada en una definición histórica.

Alemania quedó fuera del Mundial y Paraguay clasificó a octavos

Luego de eliminar a la selección de Alemania, Paraguay jugará los octavos de final frente al ganador de Suecia y Francia, el próximo sábado 4 de julio a partir de las 18 horas en el Estadio Filadelfia.

Estos son los resultados del seleccionado sudamericano en el Mundial 2026:

  • Fecha 1 vs. Estados Unidos: 1 - 4.
  • Fecha 2 vs. Turquía: 1 - 0.
  • Fecha 3 vs. Australia: 0 - 0.
  • 16avos de final vs. Alemania: 1 - 1. Se impuso 4 a 3 en los penales.

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