Estados Unidos habilita el uso del modelo más avanzado de Anthropic

Tras días de negociaciones, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, comunicó que la empresa mostró “progreso significativo” y que ahora existen garantías suficientes para habilitar el acceso a socios confiables.

Quiénes podrán usar Mythos 5

La autorización alcanza a un centenar de empresas y agencias federales, entre ellas organismos vinculados a defensa, infraestructura, energía y ciberseguridad. El objetivo oficial:

Evaluar usos estratégicos de IA avanzada.

Fortalecer capacidades defensivas.

Impulsar innovación en sectores críticos.

Mantener la competitividad frente a China y la Unión Europea.

La administración Donald Trump defendió públicamente que Estados Unidos debe “liderar la IA” y acelerar la adopción de modelos de frontera, siempre bajo supervisión gubernamental.

OpenAI también queda bajo control

El mismo día que se conoció la decisión sobre Anthropic, OpenAI presentó sus nuevos modelos GPT5.6 Sol, Terra y Luna, pero con una particularidad: solo podrán ser utilizados por socios aprobados por el Gobierno de Estados Unidos.

OpenAI presentó sus nuevos modelos GPT5.6 Sol, Terra y Luna, pero con una particularidad: solo podrán ser utilizados por socios aprobados por el Gobierno de Estados Unidos.

En un comunicado, OpenAI expresó su preocupación por este enfoque: “El acceso gubernamental no debería convertirse en el modo por defecto a largo plazo.”

La empresa sostiene que limitar el acceso a modelos avanzados podría frenar la innovación y dejar sin herramientas a desarrolladores, empresas y defensores de ciberseguridad.

Estados Unidos acelera la IA, pero con más control estatal

La decisión de habilitar Mythos 5 y restringir los nuevos modelos de OpenAI muestra un giro claro en la política tecnológica de Estados Unidos: avanzar rápido, pero bajo supervisión directa del Gobierno.

En un contexto global de competencia tecnológica, la administración Donald Trump busca equilibrar innovación y seguridad nacional, aunque el debate sobre quién debe controlar los modelos más potentes de inteligencia artificial está lejos de cerrarse.