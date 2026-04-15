OpenAI lanza GPT5.4Cyber: la nueva inteligencia artificial para defender sistemas críticos

La compañía explicó que el modelo se ofrecerá primero a:

Proveedores de seguridad verificados.

Equipos que protegen infraestructuras críticas.

Investigadores especializados.

El objetivo es evitar usos indebidos mientras se prueba su eficacia en entornos reales.

Trusted Access for Cyber: el programa que regula el acceso

OpenAI también anunció la expansión de su programa Trusted Access for Cyber (TAC), lanzado en febrero. Este sistema funciona por niveles: cuanto mayor es la verificación del usuario, más capacidades se habilitan.

Los niveles superiores permitirán acceder a GPT5.4Cyber, incluyendo funciones avanzadas como:

Análisis profundo de vulnerabilidades.

Auditorías de seguridad asistidas.

Investigación de fallas complejas.

La idea es equilibrar innovación y seguridad, permitiendo que defensores legítimos utilicen herramientas potentes sin abrir la puerta a usos maliciosos.

Un paso más en la carrera por la ciberseguridad con IA

El lanzamiento de GPT5.4 Cyber muestra cómo la inteligencia artificial se está convirtiendo en un actor central en la defensa digital global. Con amenazas cada vez más sofisticadas, modelos como este prometen acelerar la detección de vulnerabilidades y fortalecer la protección de sistemas críticos.