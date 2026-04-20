Dónde ver Parque Lezama, la última película de Luis Brandoni que es un éxito total

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La crítica de Parque Lezama, la película de Brandoni en Netflix

En cuanto a Parque Lezama versión película, el guion sigue la relación entre dos hombres con visiones opuestas: un militante histórico del Partido Comunista y un defensor del clásico “no te metás”. Los personajes construyen su vínculo a través de charlas en una plaza, donde se mezclan humor, emoción y conflictos personales.

En ese marco, entre encuentros cargados de ironía y situaciones cotidianas, Antonio Cardoso y León Schwartz enfrentan tensiones familiares y cruces con otros personajes del parque, en una historia que pone en juego el contraste entre el cambio y la resistencia a él.

A pesar de la expectativa, la recepción no fue unánime. Varios medios coincidieron en destacar el peso de los diálogos como uno de los puntos más sólidos del film, aunque sin ubicarlo entre los grandes títulos de Campanella.

Embed - Parque Lezama | Tráiler oficial | Netflix

En tanto, desde el sitio Otros Cines la definieron como “una comedia generacional sin grandes gags”, con una calificación de dos estrellas y media sobre cinco.

En tanto, Clarín subrayó que el mayor valor está en la palabra y en las actuaciones, más que en la puesta visual.

Por su parte, La Nación consideró que la película no busca innovar en términos narrativos, mientras que Micropsia Cine la describió como una adaptación correcta de un texto que perdió parte de su fuerza con el paso del tiempo.

El sello de Campanella, entre teatro y cine

Al tratarse de una obra originalmente pensada para el escenario, algunos análisis pusieron el foco en cómo se resolvió su traslado al lenguaje cinematográfico.

Con actuaciones consolidadas y una historia centrada en los vínculos, “Parque Lezama” se suma al catálogo nacional en streaming con una propuesta íntima. Aunque no generó consenso total, sí logró instalarse en la conversación, especialmente entre quienes siguen de cerca el cine argentino contemporáneo.