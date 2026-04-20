La pelea de Luis Brandoni con Ricardo Darín que marcó sus últimos años: "No cuenta toda..."

Argentina 1985 Ricardo Darín y Peter Lanzani en una de las escenas icónicas de "Argentina, 1985".

La crítica de Brandoni a la película de Darín con foco en Raúl Alfonsín

Brandoni cuestionó especialmente la ausencia de Raúl Alfonsín en la trama, que reconstruye el histórico juicio a las Juntas militares tras la última dictadura. Según planteó, la omisión de esa figura clave desvirtúa el contexto político en el que se desarrollaron los hechos.

“¿Cómo hiciste para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo, no ccuenta toda la verdad”, lanzó el actor, visiblemente molesto. En esa línea, también apuntó contra los guionistas y sostuvo que el proceso judicial no puede entenderse sin el rol del gobierno radical y la creación de la CONADEP.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una rápida reacción. Ricardo Darín, protagonista del film en el papel del fiscal Julio Strassera, optó por no confrontar directamente, aunque dejó en claro su desconcierto.

“No pienso contestarle, estoy anonadado y con dolor”, expresó Darín, y agregó que no entiende el origen de las críticas. “No me voy a subir a esto, es un delirio”.

luis-brandoni8 Luis Brandoni, eterno.

Más allá de la polémica, la película de Santiago Mitre fue seleccionada para competir como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar, donde logró una fuerte repercusión internacional, aunque no obtuvo la estatuilla.

Y a pesar de los elogios de la crítica y el público, las declaraciones de Luis Brandoni reavivaron discusiones sobre cómo se representan los hechos históricos en el cine y qué figuras quedan dentro o fuera del relato.

Aquel cruce entre los actores no solo expuso sus diferencias artísticas, sino también las miradas opuestas sobre un capítulo central de la historia argentina. Mientras la película sigue acumulando reconocimiento global, el debate local sumó en su tiempo un capítulo con voces de peso dentro de la industria.

Aunque está claro que esto ya es parte del pasado. Se fue de gira Luis Brandoni, un imprescindible del cine argentino, y eso es lo que hoy importa.