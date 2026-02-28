Valentín Perrone y Marco Morelli clasificaron fuera del top ten del GP de motociclismo de Tailandia

Los pilotos argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone (ambos de KTM), no pudieron repetir la buena faena de la víspera en la Practice, y este sábado tuvieron una complicada clasificación en Moto3, del Gran Premio de motociclismo que se disputa en Chang International Circuit de la ciudad de Burinam.
Los argentinos nacidos en Barcelona, Morelli y Perrone, finalizaron 11º y 14º en la clasificación (Q2) para la carrera de este domingo, respectivamente, por la primera fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo que se disputa en Tailandia, para el MotoGP, Moto2 y Moto3.
La carrera del GP de Tailandia de Moto 3 será este domingo a la una de la madrugada (hora de Argentina).Posteriormente correrá Moto2 y cerrará a las 4 la jornada el MotoGP, la máxima categoría, con televisación de ESPN.
Marco Morelli un poco mejor que Valentín Perrone en la Qualy del Moto3
Marco Morelli, que este año disputará por primera vez una temporada completa en la categoría, registró un tiempo de 1 minuto 41 segundos 363 milésimas (1' 41'' 363/1000) para quedar 11º y muy cerca del top 10 de la clasificación.
Durante este 2026, el argentino buscará afianzarse en la categoría y tratar de conseguir algún podio y luchar por una victoria.
El mejor tiempo del Coyote Valentín Perrone, el más experimentado en la categoría -el año pasado terminó 10º en el campeonato-, marcó su mejor tiempo cronometrando 1 minuto 41 segundos y 752/1000 (1' 41'' 752/1000), por lo que debió conformarse con el 14º puesto.
La pole position de Moto3 quedó en manos del español David Almansa (KTM), gracias a su gran tiempo de 1' 40'' 088/1000. Esta marca le permitió arrasar y sacarle casi medio segundo a su escolta, que fue su compatriota Álvaro Carpe, también de KTM.
Polémico triunfo de Pedro Acosta en la Carrera Sprint de MotoGP
En MotoGP, se disputó en la madrugada de este sábado la Carrera Sprint, y fue con un polémico triunfo del español Pedro Acosta (KTM). El podio lo completaron su compatriota y siete veces campeón, Marc Márquez (Ducati), y Raúl Fernández (Aprilia).
La polémica en el final de este carrera llegó a solo una vuelta de la bandera a cuadros, cuando Márquez superó a Acosta pero fue sancionado por dicha maniobra. Esto derivó en que le tuviese que devolver la primera posición a su compatriota, que con 21 años y 279 días se convirtió en el ganador más joven de una carrera sprint.
Además de los tres pilotos que se subieron al podio, también sumaron puntos el japonés Ai Ogura (Aprilia), el español Jorge Martín (Aprilia), el sudafricano Brad Binder (KTM), el español Joan Mir (Honda) y los italiano Fabio di Giannantonio y Francesco Bagnaia, ambos de Ducati.