Con el resultado ya a su favor y de cara ante la prensa, Gallardo se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores pero también molesto con algunos plateístas quienes, según sus declaraciones, le indicaban que realice modificaciones.

"Escuché a algunos que me gritaban que haga cambios, ¿pero no veían que el equipo estaba jugando bien? Tenía ganas de decirles, ¿No estás viendo que el equipo no necesita que se toque nada? Porque el equipo estaba jugando bien, ¿cómo voy a hacer cambios cuando el equipo está jugando bien?", expresó molesto la cabeza de River.

Seguido de esto, Gallardo utilizó una de sus frases para justificar la decisión: "No hice cambios porque me representaba absolutamente con lo que estaba haciendo el equipo".

Como era de esperarse, la reacción del entrenador generó diversas opiniones en las redes sociales, aunque la mayoría fueron en contra de este selecto grupo de hinchas de River.

Embed - SportsCenter ESPN on Instagram: "GALLARDO, ENOJADO CON LOS PLATEISTAS DE RIVER..." View this post on Instagram A post shared by SportsCenter ESPN (@scespn)

El Millonario ganó con autoridad y logró mostrar el buen juego que tanto le estaba costando, pudiendo ser este partido un antes y un después de cara a todas las competencias que tiene por delante.

Gallardo confirmó a su nuevo refuerzo

Más allá de su enojo, la conferencia de prensa de Gallardo hizo referencia a los penales con Talleres, los silbidos de la gente y a otros aspectos del juego ante Atlético Tucumán, pero lo cierto es que también tuvo la confirmación de una nueva cara en La Banda.

Se trata del colombiano Kevin Castaño quien, confirmado por el propio Gallardo, estará volando este lunes a la Argentina para firmar su contrato y ponerse a las órdenes del entrenador.