Tras el comunicado del plantel, los dirigentes del Atlético San Martín ratificaron el viaje

Acorralados y con una deuda en aumento, los jugadores del Atlético San Martín emitieron un duro comunicado y generaron la respuesta de la dirigencia.

Atlético Club San Martín se jugará la continuidad en el Federal A.

El fútbol de Mendoza se prepara para un fin de semana histórico. La grilla tenía en cartelera a Gimnasia y Esgrima jugando la final, el derbi entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, el comienzo del Reducido para Deportivo Maipú y al Atlético Club San Martín jugando en Santiago del Estero por playoff del Federal A.

Uno de los partidos estuvo cerca de tacharse del menú: los jugadores del Atlético Club San Martín habían tomado la decisión, la cual emitieron vía comunicado, de cancelar el viaje para el encuentro contra Sarmiento de la Banda por motivos económicos y una deuda importante.

Tras el 0 a 0 en la ida, Atlético San Martín definirá la serie como visitante.

"El plantel del Atlético Club San Martín quiere expresar públicamente la difícil situación que viene atravesando. Tuvimos que buscar alojamiento por nuestros propios medios y desde hace un tiempo la situación se agravó considerablemente. Se nos abonaron sueldos de manera parcial y con demoras, llevando a una situación insostenible", arranca el extenso mensaje.

Dentro del recado aparece el anuncio más duro, la baja del encuentro de vuelta por el primer mano a mano: "El grupo siempre priorizó el bienestar del club, evitando generar conflictos internos. Sin embargo, la falta de respuesta y voluntad, el plantel ha tomado la decisión de no viajar al partido contra Sarmiento de La Banda".

El motivo que aumentó el malestar de los jugadores tiene que ver con el atraso de dos meses de sueldo y un mes en los alquileres, más los intereses generados por el atraso en los respectivos pagos.

La dirigencia del Albirrojo confirmó el viaje

Desde la dirigencia habían manifestado estar trabajando para poder sanear parte del monto de la deuda y así presentarse al partido. Más tarde, en un comunicado oficial, aseguraron que el viaje se haría en tiempo y forma.

"Queremos transmitir tranquilidad y confianza", dijo la misiva que destacó que la Comisión Directiva, el cuerpo técnico y el plantel están trabajando en conjunto para resolver las cuestiones administrativas pendientes.

El Federal A, un torneo deficitario

La temporada en el Federal A ha sido más que complicada para los equipos de Mendoza. Gutiérrez Sport Club tuvo serios problemas económicos que repercutieron en lo deportivo y terminó descendiendo, algo que ahora sufre Atlético Club San Martín.

Con poco aporte del Consejo Federal y números exorbitantes, el 2025 ha sido más traumático que alentador para dos de los tres representantes provinciales en la categoría.

