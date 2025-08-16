Sebastián Villa y un partido especial: un ex Boca que hoy lidera a Independiente Rivadavia

Durante su paso por el elenco de la Ribera, el atacante compartió vestuario con jugadores que hoy permanecen en el plantel como su compatriota Frank Fabra, Exequiel Zeballos, Nicolás Figal, Javier García, Luis Advíncula, Leandro Brey y Miguel Merentiel. Además fue dirigido por Miguel Ángel Russo en su segunda etapa como DT de Boca.

sebastian-villa-boca.jpg Villa tuvo un destacado paso por Boca que terminó mal.

Este domingo, el colombiano tendrá la oportunidad de volver a enfrentarse y sacar a relucir su talento ante el club con el que terminó distanciado pero que confesó tenerle gran cariño.

Será la tercera vez que Sebastián Villa se enfrente a Boca desde su regreso al fútbol argentino, específicamente a Independiente Rivadavia en el 2024.

Los antecedentes de Sebastián Villa enfrentando a Boca

El capitán de la Lepra tuvo su primer cara a cara con el xeneize luego de su salida en agosto del 2024. Independiente Rivadavia recibió a Boca en el Malvinas Argentinas (tal como sucederá este domingo) y el encuentro terminó 1 a 1 con goles de Iván Villalba y Cristian Medina.

boca lepra 4.jpg La segunda vez que Sebastián Villa se enfrentó a Boca fue en la Bombonera en febrero de este año, por el Torneo Apertura. Nicolás Ríos

En dicho cotejo, Villa tuvo la chance de convertir de penal pero su remate fue contenido por Sergio Romero, arquero azul y oro de ese entonces. Diego Martínez dirigía al club de la Ribera y Martín Cicotello a la Lepra.

El segundo capítulo se dio en febrero de este año en La Bombonera. Con Fernando Gago como DT, Boca se impuso 2 a 0 con goles de Merentiel y Zeballos. Alfredo Berti ya era el entrenador de Independiente Rivadavia.

La Lepra y Boca se han enfrentado 4 veces resultando una victoria a favor por lado y 2 empates. Sebastián Villa, quien se fue en malos términos del Xeneize (demandó a la institución por "despido en forma indirecta") tendrá una vez más la chance de mostrar de qué está hecho y conducir a Independiente Rivadavia a la victoria en un partido para alquilar balcones.