ANSES: quiénes cobran esta semana del 18 al 22 de agosto

Vale mencionar que en agosto, mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los haberes de los jubilados y pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, tienen un aumento del 1,62%, incremento que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (la inflación de junio).

ANSES-quienes-cobran-después-del-fin-de-semana-extra-largo.jpg La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 6: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del martes 19 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 25 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 26 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 27 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 28 de agosto de 2025

Fechas de pagos de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 4: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del martes 19 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del lunes 25 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 (mes a cobrar agosto)