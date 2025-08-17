Chau misterio: en qué época del año conviene comprar frutillas en Argentina

plantas de frutilla Una planta de frutilla produce entre 20 y 90 unidades por cosecha

¿Por qué hay frutillas en agosto?: cuál es la mejor época para comprar en Argentina

La frutilla se cultiva en Argentina a lo largo y ancho del país. Los principales productores y exportadores de frutilla son Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán y Neuquén.

En Argentina, la frutilla se cosecha y comercializa principalmente en durante los meses de primavera y principios del verano. Sin embargo, existen algunas tandas o grupos que aparecen en agosto durante el invierno.

Esta frutilla normalmente viene de invernaderos o cultivos protegidos de distintas zonas del país. Además, existen frutillas de frigorífico que se comercializan en el invierno. Su gusto y color es menos intenso y sabroso que el de la frutilla de estación.

planta de frutilla

Además, el cultivo, cosecha y comercialización depende del clima y zona geográfica argentina. No son iguales las frutillas del norte argentino que las frutillas del sur. Muchas veces las frutillas de junio, julio y agosto viene del noroeste.

Ahora ya sabes, tanto la frutilla de invierno como la de verano son naturales y frescas, aunque a veces pueden ser de frigorífico. Cuando una frutilla es fresca suele tener un sabor intenso y rico, lo mismo ocurre con cualquier otra fruta. Contrariamente, las frutas de frigorífico son más duras que las de estación.

¿Cuáles son los beneficios de la frutilla para la salud?

frutillas cortadas La frutilla queda muy bien en ensaladas, postres y tartas dulces