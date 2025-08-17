Inicio Sociedad Frutilla
Chau misterio: en qué época del año conviene comprar frutillas en Argentina

Desde hace algunos días las verdulerías argentinas comenzaron a llenarse de frutillas rojas y carnosas. Muchos se preguntan cuál es la época de cosecha real

Isabella Brosio
¿Cuál es el momento perfecto para comprar frutillas? 

La frutilla es un alimento rico y dulce originario de Francia. Esta fruta es el producto de una mezcla de frutos de la misma especie que dio como resultado la famosa frutilla roja que hoy consumimos en postres, ensaladas de frutas y preparaciones dulces de todo tipo.

Siempre aparece la duda de si la frutilla se cultiva y compra en la primavera o en los meses previos durante el invierno. En agosto aparecen algunas variedades de frutilla en las verdulerías del país y junto con ellas llega la duda de siempre: ¿son frutillas de frigorífico o estación?

Hoy te explico cuál es la mejor época del año para comprar frutillas en Argentina y durante qué meses del año son realmente frutas de estación, recién cosechadas y más sabrosas.

plantas de frutilla
¿Por qué hay frutillas en agosto?: cuál es la mejor época para comprar en Argentina

La frutilla se cultiva en Argentina a lo largo y ancho del país. Los principales productores y exportadores de frutilla son Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán y Neuquén.

En Argentina, la frutilla se cosecha y comercializa principalmente en durante los meses de primavera y principios del verano. Sin embargo, existen algunas tandas o grupos que aparecen en agosto durante el invierno.

Esta frutilla normalmente viene de invernaderos o cultivos protegidos de distintas zonas del país. Además, existen frutillas de frigorífico que se comercializan en el invierno. Su gusto y color es menos intenso y sabroso que el de la frutilla de estación.

planta de frutilla

Además, el cultivo, cosecha y comercialización depende del clima y zona geográfica argentina. No son iguales las frutillas del norte argentino que las frutillas del sur. Muchas veces las frutillas de junio, julio y agosto viene del noroeste.

Ahora ya sabes, tanto la frutilla de invierno como la de verano son naturales y frescas, aunque a veces pueden ser de frigorífico. Cuando una frutilla es fresca suele tener un sabor intenso y rico, lo mismo ocurre con cualquier otra fruta. Contrariamente, las frutas de frigorífico son más duras que las de estación.

¿Cuáles son los beneficios de la frutilla para la salud?

frutillas cortadas
  • La frutilla es rica en antioxidantes como la vitamina C y el ácido elágico. Los antioxidantes previenen el deterioro celular del cuerpo.
  • La frutilla es un alimento bueno para el corazón y la salud cerebral.
  • Este alimento es fuente de fibra, un elemento clave para la salud intestinal, antiinflamatorio e ideal para el control de peso.

