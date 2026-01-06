Sebastián Villa contó que quiere jugar en River e Independiente Rivadavia espera una oferta

En una entrevista exclusiva con Picado TV, el capitán de Independiente Rivadavia Sebastián Villa, rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan con River y expresó abiertamente su interés por vestir la camiseta millonaria.
El colombiano de 29 años, figura en la consagración de la Lepra en la Copa Argentina, dejó varias frases contundentes que alimentan la novela del mercado de pases: "He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River", indicó.
"Le dije a mi representante que quiero jugar en River. Esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo", asumió Villa, horas después de que Geraldine La Rosa, esposa del Marcelo Gallardo, haya felicitado a él y a su pareja, Caroline Ospina, por el anuncio de que serán padres de una nena.
Sobre la posibilidad de jugar juntos con Juan Fernando Quintero, indicó: "Estaría orgulloso de jugar al lado de Juanfer, que para mí es mi hermano, que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Sería un honor jugar al lado de él."
Ante la consulta de si en esta decisión pesa su pasado en Boca, fue terminante: "Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso. Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol. Lo de Boca es pasado, yo estoy concentrado en mi presente".
Respecto a su salida de Independiente Rivadavia, Villa fue claro: "Daniel [Vila] y yo tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado."
Esto fue reconocido más de una vez por el propio Vila aunque está supeditado a que alguno de los clubes interesados, sea River u otro, haga una oferta acorde a los 12 millones de dólares que pretende la Lepra.