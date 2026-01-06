Sebastián Villa contó que quiere jugar en River e Independiente Rivadavia espera una oferta

Sobre la posibilidad de jugar juntos con Juan Fernando Quintero, indicó: "Estaría orgulloso de jugar al lado de Juanfer, que para mí es mi hermano, que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Sería un honor jugar al lado de él."

boca-villa.jpg Villa le hizo goles a River jugando para Boca.

Ante la consulta de si en esta decisión pesa su pasado en Boca, fue terminante: "Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso. Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol. Lo de Boca es pasado, yo estoy concentrado en mi presente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/picadotv_/status/2008372104744292574&partner=&hide_thread=false SEBASTÍAN VILLA EN EXCLUSIVO PARA PICADO TV



"ME GUSTARÍA JUGAR EN RIVER"



Mira la entrevista completa: https://t.co/G2HEUR1oJU pic.twitter.com/nL58nTNMmg — Picado TV (@picadotv_) January 6, 2026

Sebastián Villa: "Daniel (Vila) y yo tenemos una excelente relación"

Respecto a su salida de Independiente Rivadavia, Villa fue claro: "Daniel [Vila] y yo tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado."

Esto fue reconocido más de una vez por el propio Vila aunque está supeditado a que alguno de los clubes interesados, sea River u otro, haga una oferta acorde a los 12 millones de dólares que pretende la Lepra.