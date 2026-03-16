Se retiró del fútbol el arquero de la Selección argentina que se "convirtió en héroe" en el Mundial de Brasil

Chiquito Romero: el arquero con más presencia en la Selección argentina

Custodiando el arco de la Selección argentina, Romero tuvo una extensa trayectoria que le permitió convertirse en el arquero con más presencias con la tricampeona mundial, y su actuación más recordada es la semifinal del Mundial de Brasil 2014, donde fue clave su actuación en la definición por penales de las semifinales contra Países Bajos.

Aquel 9 de julio, tras la igualdad 0 a 0 en el tiempo reglamentario, el capitán argentino Javier Mascherano, disparó la frase más célebre: "Hoy te convertís en héroe", le dijo en la mitad de la cancha del Corinthians, el nacido en Misiones cumplió, tapando dos disparos para el triunfo 5 a 3.

Chiquito atajó durante dos Mundiales. El primero de ellos fue el de Sudáfrica 2010, donde la Selección cayó en cuartos de final frente a Alemania, mientras que en Brasil 2014 fue fundamental para alcanzar la final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cristoffede/status/2033515063718338672&partner=&hide_thread=false Cuelga los guantes: Sergio Chiquito Romero se retira del fútbol a los 39 años y se lanzará como entrenador. Quiere ser DT principal, no entrenador de arqueros (ya tiene definido a su CT). Tuvo varias ofertas, pero no quería moverse de Buenos Aires por motivos familiares.… pic.twitter.com/Aspzrsecka — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) March 16, 2026

Los números de Sergio Romero

94 partidos jugó para la Selección argentina, 12 de ellos en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014

1 Copa Mundial ganó en las selecciones juveniles ganó el ya mencionado Mundial Sub 20 de Canadá 2007

1 medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

1 Subcampeonato del Mundo y de América con la Selección Argentina mayor.

Campeón en Países Bajos, Inglaterra y Argentina.

futbol-selecciona argentina sub 20-mundial canada (1) La Selección argentina Sub 20 de Hugo Tocalli, que ganó en Mundial 2007 de Canadá con Sergio Kun Agüero como goleador y un imbatible Sergio Romero al arco.

Los clubes donde jugó Chiquito Romero

Sergio Romero debutó como profesional en Racing en el 2007, unos días antes de cumplir los 20 años. Durante su paso por la “Academia” atajó solo en cuatro partidos y fue convocado para el Mundial Sub 20, donde fue clave en la conquista del título gracias a sus impresionantes atajadas.

Esto le permitió dar el salto a Europa, cuando fue comprado por el AZ Alkmaar de Países Bajos, donde se desempeñó durante cuatro temporadas. Allí conquistó la Eredivisie 2008/09 y la Supercopa de los Países Bajos 2009.

Luego atajó en la Sampdoria del Calcio de Italia, y en el Mónaco de Francia, aunque el equipo en el que más años estuvo fue el Manchester United de Inglaterra, entre 2015 y 2021. Con los Red Devils, ganó la FA Cup y la Community Shield 2016, además de la Copa de la Liga y la Europa League en 2017.

Después de una temporada en el Venezia de Italia, Romero volvió a la Argentina en el 2023 para jugar en Boca. Allí sería fundamental al lucirse en tres tandas de penales consecutivas para alcanzar la final de la Copa Libertadores, aunque en esa instancia los Xeneizes perdieron 2-1 frente a Fluminense.

Ya como jugador libre integró en 2025 el equipo de Argentinos Juniors, y tras su salida de este club decidió el retiro.