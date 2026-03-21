Se fue mal de Boca y en la Universidad de Chile lo recibieron con los brazos abiertos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/udechile/status/2035088704570552669&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido a la U, Fernando Gago!

El DT argentino arribó a Chile durante este viernes y ya selló su vínculo con el Club para aportar toda su experiencia y jerarquía al plantel del Romántico Viajero https://t.co/fJFU445yZ4 — Universidad de Chile (@udechile) March 20, 2026

Un gran desafío para Fernando Gago en la Universidad de Chile

Con la consigna de retornar al plano internacional, la U de Chile deberá trepar un arduo comino de la mano de Fernando Gago para lograrlo. El equipo no tendrá competencia de Conmebol este año, y en el presente torneo de la Liga de Primera marcha aún fuera de la zona de clasificación a Copas, lo que le costó el puesto al saliente compatriota Francisco Meneghini, ex ayudante de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli en la selección trasandina.

Fernando Gago Fernando gago, del Necaxa de México a la Universidad de Chile.

"Nos complace informar a toda la hinchada azul que Fernando Gago es el nuevo entrenador de nuestro Primer Equipo Masculino. El DT argentino arribó a Chile durante este viernes y ya selló su vínculo con el Club para aportar toda su experiencia y jerarquía al plantel del Romántico Viajero", señalaron en la página oficial del club sobre la contratación del nacido en Ciudadela, Buenas Aires.

Tras un exhaustivo análisis, nuestro directorio aprobó de manera unánime su contratación como nuevo director técnico de la U, confiando en sus capacidades y liderazgo para comandar el proyecto deportivo y alcanzar los objetivos de la temporada, luchando por el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga.

La Universidad de Chile marcha en el octavo puesto, con 10 unidades, producto de 2 triunfos, 4 empates y una derrota (2 a 1 de visitante de Huachipato). El equipo azul tiene igual cantidad de puntos, pero peor diferencia de goles que Universidad La Calera y Audax Italiano, que tendría por ahora el último pasaje a Copa Sudamericana.

El entrenador de 39 años estaría dispuesto para debutar en la octava fecha, el próximo 5 de abril, cuando El Lechuzo reciba la visita de La Serena.