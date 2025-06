El pacto de no agresión que dejaría a Boca sin Mundial de Clubes

Ni bien terminó el partido que tuvo lugar este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, los hinchas de Boca sacaron la calculadora y comenzaron con las cuentas.

Pese al optimismo que reina en el mundo Xeneize, no depender de sí mismo es algo que les quita el sueño. No porque el equipo no pueda golear a Auckland City, sino por lo que pueda suceder entre Benfica y Bayern Múnich.

El triunfo de las Águilas o un empate dejará automáticamente a Boca eliminado del Mundial de Clubes. Es por esto que se ha puesto en tela de juicio la seriedad con la que los bávaros puedan afrontar dicho encuentro.

Miguel Ángel Russo.jpg El DT de Boca dejó clara su postura sobre el tema.

El "pacto de no agresión" entre europeos significaría la sentencia del elenco argentino y, como consecuencia, la clasificación de ambos a los octavos de final de la competencia mundialista.

Al ser consultado sobre ello, Miguel Ángel Russo manifestó: "Son muy difíciles este tipo de cosas. Yo no digo nada. Hay que jugar y competir. Nosotros buscaremos lo nuestro y después veremos lo demás. Hacer una aventura de algo… Yo ese tipo de cosas las dejo de lado. Tenemos que ir por lo nuestro y nada más”.

Qué dijo el DT de Bayern Múnich al respecto

En conferencia de prensa a Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, también le preguntaron por esta situación. En su respuesta, fue tajante: "Somos el Bayern Múnich. Es imposible no ir a buscar el triunfo. Vamos a ir a buscar el triunfo en un 100%. No hay discusión".