Qué son las fruti-novelas, el fenómeno que preocupa y se viraliza en TikTok

Se trata de producciones digitales creadas con IA que dotan de rasgos antropomórficos y voces dramáticas a peras, manzanas y uvas.

A diferencia de los simples videos de consejos de cocina donde las frutas "retan" al espectador, las fruti novelas estructuran narrativas complejas divididas en episodios, emulando el formato de la televisión tradicional pero adaptado al ritmo de TikTok e Instagram.

Este tipo de contenido ganó popularidad en TikTok y rápidamente se expandió a plataformas como Instagram y Facebook, donde los usuarios siguen las historias por episodios, generando expectativa como si se tratara de una telenovela adaptada al entorno digital.

Aunque hoy parecen estar en todos lados, las fruti-novelas tienen un origen reciente. Una de las primeras cuentas en impulsar este formato fue Love Fruit Island, que comenzó recreando dinámicas de reality shows utilizando personajes hechos de frutas.

Sus videos empezaron a circular a inicios de marzo de 2026 y, en poco tiempo, acumularon cientos de miles de reproducciones.

A partir de ese momento, otros creadores retomaron la idea, reutilizaron audios y comenzaron a desarrollar sus propias historias, lo que detonó el crecimiento acelerado de la tendencia.

fruti

El éxito del formato fruti-novelas radica en su facilidad de consumo: son videos breves, con historias directas y un alto nivel de dramatismo.

Las tramas suelen centrarse en conflictos como infidelidades, celos o rupturas amorosas, pero con un giro distintivo, pues, como se mencionó, las y los protagonistas son frutas con nombres creativos y personalidades bien definidas.

Uno de los casos más conocidos es el de Bananildo, quien descubre que su esposa Perita lo engaña con Aguacatino, su entrenador.

A partir de ahí, la historia se desarrolla con conflictos, revelaciones y nuevos romances que mantienen a la audiencia a la espera del siguiente capítulo.

Fuente: mtpnoticias.com