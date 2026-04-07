Consejos para limpiar el calefactor y prepararlo para la llegada del frío

El principal enemigo de estos aparatos es la acumulación de pelusa en el quemador, lo que puede teñir la llama de color naranja (señal de mala combustión).

calefactor a gas Siempre hay que limpiar el calefactor apagado, frío y con la llave de gas cerrada.

Para limpiar el interior, utiliza una aspiradora con boquilla estrecha para succionar el polvo de las rejillas y la base. Si el equipo tiene un vidrio protector, puedes limpiarlo con un paño humedecido en una mezcla de agua y vinagre blanco para eliminar el hollín sin dañarlo.

Para limpiar las ranuras exteriores, un pincel de cerdas suaves es ideal para remover la suciedad difícil. Recuerda que la llama siempre debe ser azul; si tras la limpieza persiste el color amarillo, contacta a un técnico en calefacción matriculado.

Mantenimiento de radiadores con caldera

A diferencia de las estufas de gas, los radiadores no queman combustible internamente, sino que reciben agua caliente. Sin embargo, el polvo que se deposita entre sus columnas actúa como un aislante térmico, obligando a la caldera a trabajar más y aumentando el consumo de gas.

limpiar radiador Utiliza un poco de vinagre para limpiar las ranuras de los radiadores.

Para una limpieza efectiva, coloca un paño húmedo en el suelo debajo del radiador. Luego, utiliza un secador de pelo desde la parte superior para soplar el polvo hacia abajo; el trapo húmedo atrapará las partículas volátiles.

Para limpiar los espacios intermedios, existen cepillos alargados diseñados específicamente para este fin. No olvides que, además de la limpieza exterior, es vital realizar el "purgado" anual para eliminar el aire atrapado en el circuito, asegurando que toda la superficie del radiador caliente de manera uniforme.

Lo que nunca deberías hacer al limpiar tu calefacción

Existen errores comunes que pueden comprometer la vida útil del aparato o, peor aún, provocar accidentes domésticos graves con la llegada del frío.

Nunca hay que limpiar el equipo de calefacción encendido. El choque térmico puede trizar vidrios o deformar piezas metálicas, además del riesgo evidente de quemaduras.

el equipo de encendido. El choque térmico puede trizar vidrios o deformar piezas metálicas, además del riesgo evidente de quemaduras. Evita productos inflamables para limpiar . Jamás uses alcohol, aerosoles o bencina. Los residuos químicos pueden inflamarse al encender el piloto.

. Jamás uses alcohol, aerosoles o bencina. Los residuos químicos pueden inflamarse al encender el piloto. No uses objetos punzantes para limpiar los calefactores. Si un inyector de gas parece tapado, no intentes destaparlo con agujas o alambres, ya que podrías agrandar el orificio y provocar una fuga de monóxido de carbono.

los calefactores. Si un inyector de gas parece tapado, no intentes destaparlo con agujas o alambres, ya que podrías agrandar el orificio y provocar una fuga de monóxido de carbono. Cuidado con el exceso de agua. Nunca mojes directamente los componentes internos o circuitos eléctricos de calefacción; un trapo apenas humedecido es suficiente para las superficies externas.

Siguiendo estos consejos, asegurarás un ambiente cálido, seguro y eficiente durante toda la temporada de frío invernal.