Árbol limonero: por qué recomiendan colocar una planta de ruda a su lado y cuáles son los beneficios

Gracias a su penetrante aroma y a los compuestos tóxicos naturales presentes en sus hojas (como la rutina y diversos alcaloides), actúa como un potente repelente biológico, creando un perímetro de protección que confunde a los insectos dañinos.

Planta de ruda qué significa si se seca.jpg Se cree que la planta de ruda puede ser beneficiosa para las raíces del limonero.

Sus flores amarillas son imanes para abejas y avispas predadoras. Estas últimas no solo ayudan en la polinización, sino que se alimentan de las larvas de plagas que atacan al limonero.

Además, se ha observado que las secreciones de las raíces de la ruda pueden ayudar a inhibir el crecimiento de ciertos hongos en el suelo, protegiendo la salud radicular del limonero.

Su crecimiento arbustivo y su olor característico también disuaden a pequeños animales o mascotas de marcar territorio cerca del tronco del frutal, evitando quemaduras por orina en la corteza del árbol.

La distancia ideal entre árbol y planta

Para aprovechar al máximo esta asociación, no es necesario plantar la ruda pegada al tronco. Lo ideal es dejar una distancia de unos 50 a 80 centímetros para evitar que compitan por los nutrientes del suelo.

Asimismo, recuerda que la ruda prefiere el sol pleno, al igual que el limonero, por lo que compartirán perfectamente la ubicación en tu jardín.