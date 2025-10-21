Qué dijo la Brujita Verón sobre la gran polémica que hubo en el Mundial 2022 con la Selección argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/1980340875374059757&partner=&hide_thread=false "El 2002 no era mí momento físico ni futbolístico. Estaba quemado mental y físicamente, había arrastrado muchas lesiones. Llegamos con pocos días de entrenamiento, no fue para nada fácil el mundial", dice Verón en Gelatina. pic.twitter.com/dem605Sg0v — Gelatina (@somosgelatina) October 20, 2025

"El '98 había sido distinto, tuvimos mucha preparación pero en 2002 no. No fue para nada fácil. Ya quedó atrás. Son cosas que pasan porque tienen que pasar y se vive de esa forma. No soy de volver atrás“, añadió Verón al comparar la mala experiencia del 2002 con la Copa del Mundo de Francia '98.

Verón habló de Maradona

“Mi relación con Diego siempre fue la misma, nunca cambió. Mi cariño y agradecimiento hacia él. El momento que fui compañero en Boca, era un nene de 20 años y él me ayudó en esa transición. En la Selección, con otros años, fue lo mismo", le dijo al programa Gelatina.

Maradona-Veron.jpg Maradona le daba indicaciones a Verón en el Mundial 2010.

"Mi relación siempre fue la misma y directa con él, no pasaba por nadie, lo que tenía que hablar lo hablaba directo con él. Sabía de mi sentimiento y mi compromiso con la Selección y con él más que nada“, cerró.