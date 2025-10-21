Inicio Ovación Fútbol Juan Sebastián Verón
Habló sin vueltas

Qué dijo la Brujita Verón sobre la gran polémica que hubo en el Mundial 2022 con la Selección argentina

Juan Sebastián Verón habló sobre la gran polémica que hubo con la Selección argentina en el Mundial Japón-Corea 2002

Por UNO
Verón y Beckham estaban frente a frente en el Mundial 2002.

Verón y Beckham estaban frente a frente en el Mundial 2002.

Juan Sebastián Verón habló sin vueltas sobre lo que pasó con la Selección argentina en el Mundial Japón-Corea 2002, donde fue eliminada en primera ronda. La Brujita fue señalado como uno de los responsables de la temprana eliminación.

Juan Sebastián Verón, quien es actualmente el presidente de Estudiantes de La Plata, es también muy recordado por su estadía como jugador de la Selección Argentina. Pero claro que la polémica por el Mundial 2002 continúa latente y ahora la Bruja dio nuevamente la cara.

brujita-veron.jpg
Ver&oacute;n en la actualidad es el presidente de Estudiantes de La Plata.

Verón en la actualidad es el presidente de Estudiantes de La Plata.

Qué dijo La Brujita Verón sobre el Mundial 2002

“En el 2002 no fue mi momento, no era mi momento ni siquiera físico y futbolístico. Estaba quemado mental y físicamente, no había sido un buen año para mí, con muchas lesiones”, comenzó diciendo quien fue también jugador de Boca y de Manchester United de Inglaterra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/1980340875374059757&partner=&hide_thread=false

"El '98 había sido distinto, tuvimos mucha preparación pero en 2002 no. No fue para nada fácil. Ya quedó atrás. Son cosas que pasan porque tienen que pasar y se vive de esa forma. No soy de volver atrás“, añadió Verón al comparar la mala experiencia del 2002 con la Copa del Mundo de Francia '98.

Verón habló de Maradona

“Mi relación con Diego siempre fue la misma, nunca cambió. Mi cariño y agradecimiento hacia él. El momento que fui compañero en Boca, era un nene de 20 años y él me ayudó en esa transición. En la Selección, con otros años, fue lo mismo", le dijo al programa Gelatina.

Maradona-Veron.jpg
Maradona le daba indicaciones a Ver&oacute;n en el Mundial 2010.

Maradona le daba indicaciones a Verón en el Mundial 2010.

"Mi relación siempre fue la misma y directa con él, no pasaba por nadie, lo que tenía que hablar lo hablaba directo con él. Sabía de mi sentimiento y mi compromiso con la Selección y con él más que nada“, cerró.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas