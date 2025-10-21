Qué dijo la Brujita Verón sobre la gran polémica que hubo en el Mundial 2022 con la Selección argentina

Juan Sebastián Verón habló sin vueltas sobre lo que pasó con la Selección argentina en el Mundial Japón-Corea 2002, donde fue eliminada en primera ronda. La Brujita fue señalado como uno de los responsables de la temprana eliminación.
Juan Sebastián Verón habló sobre la gran polémica que hubo con la Selección argentina en el Mundial Japón-Corea 2002
Juan Sebastián Verón, quien es actualmente el presidente de Estudiantes de La Plata, es también muy recordado por su estadía como jugador de la Selección Argentina. Pero claro que la polémica por el Mundial 2002 continúa latente y ahora la Bruja dio nuevamente la cara.
“En el 2002 no fue mi momento, no era mi momento ni siquiera físico y futbolístico. Estaba quemado mental y físicamente, no había sido un buen año para mí, con muchas lesiones”, comenzó diciendo quien fue también jugador de Boca y de Manchester United de Inglaterra.
"El '98 había sido distinto, tuvimos mucha preparación pero en 2002 no. No fue para nada fácil. Ya quedó atrás. Son cosas que pasan porque tienen que pasar y se vive de esa forma. No soy de volver atrás“, añadió Verón al comparar la mala experiencia del 2002 con la Copa del Mundo de Francia '98.
“Mi relación con Diego siempre fue la misma, nunca cambió. Mi cariño y agradecimiento hacia él. El momento que fui compañero en Boca, era un nene de 20 años y él me ayudó en esa transición. En la Selección, con otros años, fue lo mismo", le dijo al programa Gelatina.
"Mi relación siempre fue la misma y directa con él, no pasaba por nadie, lo que tenía que hablar lo hablaba directo con él. Sabía de mi sentimiento y mi compromiso con la Selección y con él más que nada“, cerró.