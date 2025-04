Nicolás Arce Gutiérrez.jpeg El Bocha Arce es una voz autorizada en el Celeste. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Nicolás Arce opinó sobre los hinchas de Gutiérrez Sport Club

Con respecto al reclamo de algunos hinchas de Gutiérrez hacia al técnico y algunos jugadores reveló: “Es entendible, acá hay que poner todas las patitas en la mesa, nosotros autocríticos de la tela para dentro, de la tela para fuera queda en segundo plano para nosotros. El hincha puede venir alentar, insultar, pero si no ve el día a día que vivimos nosotros, los dirigentes el esfuerzo que se hace".

Sobre las críticas

"Los que critican en las malas no los vi nunca y cuando Gutiérrez estaba en la Liga los único que volvimos fuimos cuatro o cinco y creo que soy el único que sobrevive y le pusimos el pecho. En este club no había nada y nadie quería venir y había un grupo de hinchas que nos seguía a todos lados, no hay que criticar por un resultado, nosotros dejamos muchas cosas de lado", contó.

"Nosotros tenemos que equiparar las patitas en la mesa volver a juntarnos y meterle para adelante si hay ganas. De lo contrario es muy difícil salir de este momento", reconoció Nicolás Arce.

"Vivimos muchos problemas institucionales, estuvimos a punto de no participar en el torneo. El arquero Cebreiro se mata en los entrenamientos, en la semana le entraron a robar a la casa , vivimos muchas cosas y el hincha que está detrás de la tela no lo sabe, afirmó el talentoso jugador.

"Vuelvo a decir que de la tela para adentro somos autocríticos, yo te voy a escuchar, a dar la la razón y vamos a dialogar. Somos seres humanos y tenemos una familia", subrayó.

Nicolás Arce y su análisis del partido

Nicolás Arce hizo un análisis de la derrota de Gutiérrez Sport Club y fue muy claro: "Si hacemos un resumen y tres pelotas llegaron al arco, dos de rebote y fueron goles y el otro tanto fue virtud del jugador.Todos los partidos viene igual nos tiran un tiro al arco es un gol la cabeza ya no da para más o nos equiparamos todos y salimos para adelante o se complica esto".

"En mi caso vine a club a darle una mano en una situación complicada, donde dije que iba a dar una mano donde me tocara y no voy abandonar el barco, no soy así. Voy a ser sincero no quise que viniera mi familia porque se iba a vivir un clima tenso", admitió Nicolás Arce.