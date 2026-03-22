Ni Di Lollo, ni Zeballos: la joya de Boca que es seguido desde el fútbol italiano

Desde su debut oficial en enero de este 2026, el joven ha disputado 9 partidos, mostrando una buena visión de juego y una gran capacidad de asociación.

Según reportes del periodista Marco Conterio (Tuttosport), dos equipos italianos con fuerte ADN argentino lo tienen en carpeta: el Como de Nicolás Paz y Maxi Perrone y el Parma.

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A diferencia de otras joyas como Zeballos, quien ha sido vinculado recientemente con el Napoli, Aranda registra pocos minutos en la primera división del fútbol argentino, prometiendo ser un futbolista que puede ser protagonista en la próxima edición del mercado de pases.

La clásula de recisión de Tomás Aranda

Aunque el interés desde Italia es real de cara a la temporada próxima, la intención del jugador es continuar ganando rodaje en la Bombonera y disputar la fase final de la Copa Libertadores. Para sacarlo del club Xeneize, quien lo quiera deberá pagar, por ahora, 20 millones de dólares, que es lo que vale su cláusula.

Por ahora, el hincha de Boca disfruta de un futbolista distinto, un bajito de 1,64 m que pide la pelota en las difíciles y que, hoy por hoy, es una de las grandes apariciones de Boca Predio.