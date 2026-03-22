Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
¿Se lo llevan?

Ni Di Lollo, ni Zeballos: la joya de Boca que es seguido desde el fútbol italiano

Desde su debut oficial, el joven jugador registra apenas nueve partidos con la camiseta de Boca. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Quien quiera a este jugador deberá pagar 20 millones de dólares.

Quien quiera a este jugador deberá pagar 20 millones de dólares.

Un rumor que llega desde el viejo continente pone en alerta por estas horas a los hinchas de Boca. Tomás Aranda, desequilibrante juvenil que ha logrado poco a poco afianzarse en la primera del club, estaría siendo seguido por clubes europeos. El principal interesado sería el Como de Italia.

El jugador irrumpió en la primera de Boca ante la lesión de Exequiel Zeballos, quien era el hombre desequilibrante en el equipo de Úbeda. Con picardia, atrevimiento y gambeta, este pasó a ocupar ese lugar.

aranda, boca
Tomás Aranda estaría siendo seguido por dos equipos italianos.

Tomás Aranda estaría siendo seguido por dos equipos italianos.

Quién es Tomás Aranda, el jugador de Boca que suena en Europa

Nacido en Ciudadela y categoría 2007, Aranda es un jugador ofensivo que ha logrado lo que pocos logran a su edad: asentarse en la Primera de Boca con personalidad.

Desde su debut oficial en enero de este 2026, el joven ha disputado 9 partidos, mostrando una buena visión de juego y una gran capacidad de asociación.

Según reportes del periodista Marco Conterio (Tuttosport), dos equipos italianos con fuerte ADN argentino lo tienen en carpeta: el Como de Nicolás Paz y Maxi Perrone y el Parma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcoconterio/status/2034905000279736727?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2034905000279736727%7Ctwgr%5Eab8db3c6835a9a63bbcf770813082130da848e17%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Feuropa%2Fen-italia-afirman-que-tomas-aranda-capto-interes-en-dos-equipos-de-la-serie-a-con-presencia-argentina&partner=&hide_thread=false

A diferencia de otras joyas como Zeballos, quien ha sido vinculado recientemente con el Napoli, Aranda registra pocos minutos en la primera división del fútbol argentino, prometiendo ser un futbolista que puede ser protagonista en la próxima edición del mercado de pases.

La clásula de recisión de Tomás Aranda

Aunque el interés desde Italia es real de cara a la temporada próxima, la intención del jugador es continuar ganando rodaje en la Bombonera y disputar la fase final de la Copa Libertadores. Para sacarlo del club Xeneize, quien lo quiera deberá pagar, por ahora, 20 millones de dólares, que es lo que vale su cláusula.

Por ahora, el hincha de Boca disfruta de un futbolista distinto, un bajito de 1,64 m que pide la pelota en las difíciles y que, hoy por hoy, es una de las grandes apariciones de Boca Predio.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas