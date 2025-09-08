Mundial 2026: se clasificó un país africano y ya son 18 las selecciones con el pasaje asegurado

Túnez al Mundial Túnez logró clasificar al próximo Mundial 2026 tras unas Eliminatorias contundentes.

De igual manera su paso en las Eliminatorias Africanas fue categórico ya que ganaron siete partidos mientras que empataron uno, sin registrar encuentros perdidos. Fue así que se quedaron con la cima del Grupo H con 22 puntos, 13 partidos a favor y sin recibir goles en contra.

Se trata de la séptima participación de Túnez en toda su historia, pero con el aliciente que es la tercera que logran de manera consecutiva. La primera vez que lograron clasificar a un Mundial fue al de Argentina en 1978, luego participaron de Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En 2026, el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá los esperará.

