Ya son 18 las selecciones clasificadas.

En la previa de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputarán el martes, en África están haciendo lo propio para definir quiénes clasificarán al próximo Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Y durante el lunes se confirmó que una nueva selección sacó el boleto para participar de la cita máxima del fútbol.

En cuanto a los equipos Sudamericanos, son 6 las selecciones que ya tienen lugar asegurado: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay.

Mundial 2026: se clasificó un país africano y ya son 18 las selecciones con el pasaje asegurado

Luego de ganar de manera agónica frente a Guinea Ecuatorial, Túnez logró conseguir el pasaje tan preciado. El triunfo fue por 1 a 0 y el gol fue obra de Mohamed Ali Ben Romdhane quien marcó en el minuto 94 cuando todo indicaba que el empate sería el resultado final.

Túnez al Mundial
Túnez logró clasificar al próximo Mundial 2026 tras unas Eliminatorias contundentes.

De igual manera su paso en las Eliminatorias Africanas fue categórico ya que ganaron siete partidos mientras que empataron uno, sin registrar encuentros perdidos. Fue así que se quedaron con la cima del Grupo H con 22 puntos, 13 partidos a favor y sin recibir goles en contra.

Se trata de la séptima participación de Túnez en toda su historia, pero con el aliciente que es la tercera que logran de manera consecutiva. La primera vez que lograron clasificar a un Mundial fue al de Argentina en 1978, luego participaron de Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En 2026, el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá los esperará.

messi seleccion argentina venezuela
La gran duda es saber si Lionel Messi va a jugar el próximo Mundial 2026.

Las 18 Selecciones clasificadas al próximo Mundial

  • Canadá (Organizador).
  • México (Organizador).
  • Estados Unidos (Organizador).
  • Japón (Asia).
  • Irán (Asia).
  • Nueva Zelanda (Oceanía).
  • Argentina (Sudamérica).
  • Brasil (Sudamérica).
  • Ecuador (Sudamérica).
  • Uruguay (Sudamérica).
  • Colombia (Sudamérica).
  • Paraguay (Sudamérica).
  • Uzbekistán (Asia).
  • Corea del Sur (Asia).
  • Jordania (Asia).
  • Australia (Asia).
  • Marruecos (África).
  • Túnez (África).

