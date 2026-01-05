Mientras se define su futuro, Sebastián Villa hizo un anuncio que conmovió a todos

A los 29 años Villa viene de ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en el último tiempo y hay varios clubes interesados en contratarlo tanto en el país como en el exterior, generando una ola de rumores y especulaciones alrededor de su futuro.

Embed - Sebastian Villa on Instagram: "La niña de nuestros sueños " View this post on Instagram

Un saludo para Sebastián Villa y su novia que generó revuelo

En el anuncio de Villa y su novia, sobresalió el saludo de Geraldine La Rosa, la esposa de Marcelo Gallardo, quien expresó: "Morí de amor, que felicidad Caroline Ospina, te dije que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo y todo llega cuando tiene que llegar. Felicitaciones, una linda bendición ya en camino".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2008255602825244763&partner=&hide_thread=false "DESDE RIVER ME CONFIRMAN QUE SEBASTIÁN VILLA NO ES UNA POSIBILIDAD, NO HAY TRATATIVAS"



@juanbalbi9 sobre una posible llegada del colombiano al Millonario.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ntk5SGiSCR — SportsCenter (@SC_ESPN) January 5, 2026

"Gracias de corazón por tus palabras tan lindas. Dios es perfecto y sus tiempos siempre lo son. Un abrazo gigante", le respondió Ospina, mientras que el futbolista expresó: "Muchas gracias por esas palabras, ojalá te vea pronto".

Muchos medios tomaron esto último como un acercamiento más entre Villa y River, pero la realidad es que el futbolista y la familia Gallardo se conocen desde que Nahuel, uno de los hijos del DT millonario, compartió equipo con el ex Boca en Independiente Rivadavia.