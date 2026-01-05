Mientras se define su futuro, Sebastián Villa hizo un anuncio que conmovió a todos

Mientras se define su futuro en lo futbolístico, Sebastián Villa anunció desde Colombia que junto a su pareja, Caroline Ospina, serán padres de una nena.
Mientras se define su futuro en lo futbolístico, Sebastián Villa anunció desde Colombia que junto a su pareja, Caroline Ospina, serán padres de una nena.
"La niña de nuestros sueños", indicó el futbolista acompañando un video de la celebración en la que se reveló el sexo de la primera hija de ambos.
El colombiano disfruta en su país y junto a su familia de una licencia extendida mientras su representante y la dirigencia de Independiente Rivadavia analizan ofertas para una posible transferencia.
A los 29 años Villa viene de ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en el último tiempo y hay varios clubes interesados en contratarlo tanto en el país como en el exterior, generando una ola de rumores y especulaciones alrededor de su futuro.
En el anuncio de Villa y su novia, sobresalió el saludo de Geraldine La Rosa, la esposa de Marcelo Gallardo, quien expresó: "Morí de amor, que felicidad Caroline Ospina, te dije que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo y todo llega cuando tiene que llegar. Felicitaciones, una linda bendición ya en camino".
"Gracias de corazón por tus palabras tan lindas. Dios es perfecto y sus tiempos siempre lo son. Un abrazo gigante", le respondió Ospina, mientras que el futbolista expresó: "Muchas gracias por esas palabras, ojalá te vea pronto".
Muchos medios tomaron esto último como un acercamiento más entre Villa y River, pero la realidad es que el futbolista y la familia Gallardo se conocen desde que Nahuel, uno de los hijos del DT millonario, compartió equipo con el ex Boca en Independiente Rivadavia.