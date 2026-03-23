Matías Almeyda dejó de ser el entrenador del Sevilla: las razones

El Sevilla tampoco anduvo bien en la Copa del Rey, donde quedó eliminado en los 16avos de final frente al Alavés.

“El Sevilla desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, se destaca al final del comunicado.

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El equipo español fue el sexto en la carrera de Almeyda como director técnico, ya que previamente se había desempeñado en River (2011-2012), Banfield (2012-2015), Chivas de Guadalajara (2015-2018), San José Earthquakes (2019-2022) y AEK Atenas (2022-2025).

Almeyda, que estuvo 265 días en el cargo, se convirtió en el octavo técnico del club en los últimos cuatro años. Tras el partido, y luego de sufrir una subida de tensión, el propio DT había asumido la responsabilidad: “Un partido muy malo y el responsable de esto soy yo”, dijo, dejando entrever que su salida era una posibilidad concreta.