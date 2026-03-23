Matías Almeyda dejó de ser el entrenador del Sevilla: las razones
Matías Almeyda no seguirá como entrenador del Sevilla, equipo al que llegó a mediados del 2025, tras la mala campaña que realizó en el club
Por UNO
Matías Almeyda dejó de ser el entrenador del Sevilla, equipo al que llegó a mediados del 2025, tras la floja campaña que tuvo en el club. El Pelado fue despedido tras la derrota de este sábado por 2-0 ante el Valencia, durante la vigésima novena fecha de LaLiga de España, que fue la segunda consecutiva y el cuarto encuentro al hilo sin conseguir una victoria.
La floja campaña de Matías Almeyda en el Sevilla
La decisión del club se hizo oficial luego de una campaña irregular: en 32 partidos de LaLiga sumó ocho victorias, siete empates y 14 derrotas, mientras que en la Copa del Rey apenas consiguió dos triunfos antes de quedar eliminado en dieciseisavos frente al Deportivo Alavés.
Almeyda se sumó al Sevilla para el inicio de esta temporada, tras un buen paso por el AEK Atenas de Grecia, donde conquistó dos títulos (Liga y Copa 2023). Sin embargo, su paso por el equipo español no fue nada bueno, ya que están decimoquintos en LaLiga con solo 31 puntos y realmente comprometidos con la zona de descenso.
El Sevilla tampoco anduvo bien en la Copa del Rey, donde quedó eliminado en los 16avos de final frente al Alavés.
“El Sevilla desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, se destaca al final del comunicado.
El equipo español fue el sexto en la carrera de Almeyda como director técnico, ya que previamente se había desempeñado en River (2011-2012), Banfield (2012-2015), Chivas de Guadalajara (2015-2018), San José Earthquakes (2019-2022) y AEK Atenas (2022-2025).
Almeyda, que estuvo 265 días en el cargo, se convirtió en el octavo técnico del club en los últimos cuatro años. Tras el partido, y luego de sufrir una subida de tensión, el propio DT había asumido la responsabilidad: “Un partido muy malo y el responsable de esto soy yo”, dijo, dejando entrever que su salida era una posibilidad concreta.