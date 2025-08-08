Desde los números, el ciclo de Solari no ha sido bueno: 22 partidos contando torneos locales, Copa Argentina y Sudamericana, con 11 empates, 6 derrotas y apenas 5 triunfos. Desde lo deportivo, el equipo parece no encontrar el camino para tener un rendimiento positivo.

Si el DT no se cayó de la cornisa es por tres puntos fundamentales que hacen que la relación se dé otra oportunidad: lo económico, el tiempo y la falta de un plan B potable formaron un combo que jugó a favor del entrenador.

Godoy Cruz- Gimnasia y Esgrima La Plata. Godoy Cruz no ganó en el torneo local: tres empates y una derrota.

Con contrato vigente, despedirlo significa un gasto importante en lo económico, algo que analiza la CD, muy fina y prolija en el manejo de números. Si lo echan, habrá que hacer un doble gasto: pagar lo que resta de su vínculo (hasta fin de año) y poner sobre la mesa la plata para otro cuerpo técnico.

El tiempo también tiene algo de culpa: con el partido de Mineiro a solo seis días, el reloj activado significaría una jugada audaz porque un nuevo DT casi no tendría margen para preparar una semana bien picante con los dos partidos por Copa y el duelo ante River Plate en el medio.

Con Pep Guardiola ocupado, las opciones de reemplazo tampoco se caen del placard. Sarcasmo al margen, no hay receta garantizada de que un nuevo entrenador cambie la ecuación. Sonó Ribonetto, también Sanguinetti pero nada firme ni éxito garantizado.

La relación se dio una nueva oportunidad e intentará que el amor no se acabe tan pronto. Atlético Mineiro-River-Atlético Mineiro podrían ejercer de terceros en discordia, en una seguidilla que puede acabar con los papeles de la separación firmados. ¿Algún escribano presente?

¿Cómo sigue la vida de Godoy Cruz?

Post derrota ante GELP, el plantel tendrá el viernes libre y retomará los trabajos el sábado. La agenda incluye viaje el miércoles en chárter rumbo a Brasil, partido con Mineiro el jueves, regreso en chárter a Buenos Aires, duelo con River, retorno a Mendoza y segundo duelo con los brasileros.

Godoy Cruz confirmó al Gambarte para la Sudamericana

Luego de largas reuniones entre dirigentes, personal de Conmebol y del Ministerio de Seguridad, se dio el visto bueno para que el Tomba utilice su estadio para el encuentro de regreso de los octavos de Sudamericana. Solo resta definir cómo ingresará el público visitante, algo que quedará diagramado en estas horas.