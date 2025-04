A los 65 años, el experimentado entrenador italiano cerró las negociaciones con los brasileños que esperaban firmar el acuerdo en los próximos días y que asuma para la fecha FIFA de junio. Incluso en Europa afirman que ya se ha puesto personalmente en contacto con el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, para agradecerle su interés.

Ancelotti-1.jpg

Carletto ya dijo que eso no será posible y ahora no está descartado que su despedida del Real Madrid sea en el Mundial de Clubes, competencia en la que Florentino Pérez y sus colaboradores no quieren que dirija un interino, ni tampoco un entrenador que asuma apurado por el calendario.