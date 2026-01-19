La Selección argentina ya conoce al rival mundialista que enfrentará luego de disputar la Finalíssima

En total son seis partidos y el conjunto nacional participará de dos de ellos ya que, luego de disputar la final con la selección de España, cuatro días después jugará un partido amistoso contra los locales, Qatar.

El resto de la grilla estará formada de la siguiente manera:

Arabia Saudita - Egipto: jueves 26 de marzo en Ahmad bin Ali Stadium.

Qatar - Serbia: jueves 26 de marzo en Jassim bin Hamad Stadium.

Finalíssima : Argentina - España: 27 de marzo en Lusail Stadium.

: - España: 27 de marzo en Lusail Stadium. Egipto - España: 30 de marzo en Lusail Stadium.

Serbia - Arabia Saudita: 30 de marzo en Jassim bin Hamad Stadium.

Qatar - Argentina: 31 de marzo en Lusail Stadium.

Qatar Footbal Festival La Selección argentina jugará dos partidos en el mismo escenario donde salió campeón del mundo.

Otros amistosos probables de la Selección argentina

El "Qatar Football Festival" es una forma de capitalizar la fecha FIFA de marzo, en la que el país árabe continúa mostrando su interés por consolidar al fútbol como un deporte central del país.

Luego, en junio, habrá una nueva fecha FIFA en la que la Selección argentina ya estará en territorio estadounidense y allí planifica disputar dos partidos más, entre el 1 y el 9, ante México y Honduras, en Las Vegas y Miami, respectivamente. Aunque, por el momento, estos encuentros no están confirmados.