La particular confesión de Sheyko Studer tras el empate entre la Lepra y Godoy Cruz

La confesión de Sheyko Studer tras el empate entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Independiente Rivadavia dio una muestra de carácter en el segundo tiempo luego de ir perdiendo 1 a 0 abajo por el gol de Santino Andino para Godoy Cruz. Esa avanzada, Studer la definió de la siguiente manera: "Pusimos el pecho por Independiente y capaz nos merecíamos un poquito más". En ese sentido, agregó: "Nos quedamos con ese sabor agridulce de que, propusimos nosotros, y dejamos plasmado todo en la cancha".

SE SALVÓ DE LA EXPULSIÓN Barrea y Studer, que ya tenía amarilla, se cruzaron tras una jugada, Trucco amonestó al jugador de Godoy Cruz y el defensor de Independiente Rivadavia no recibió tarjeta#LPFxTNTSports pic.twitter.com/not2Gq6WYA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 5, 2025

Finalmente, Sheyko Studer se refirió al gol anulado para Independiente Rivadavia que lo encontró en offside cerca del arquero Petroli. Su posición hizo que el gol de la Lepra quedara invalidado y el equipo de Alfredo Berti no pudiera terminar de cantar victoria. "No me sentí adelantado. Si vieran cómo festejé el gol (el segundo). Viéndola más tranquilo me di cuenta que es muy fina la posición y hay que creer en la tecnología", cerró Studer al respecto.