Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juezcentral/status/1952909195918922007&partner=&hide_thread=false El Zalgiris de Lituania ganó 3 ligas en los últimos 4 años, pero actualmente va de séptimo.



Los hinchas se organizaron y le arrojaron maletas a su entrenador para que recoja sus cosas y renuncie



pic.twitter.com/1ii2ESWtxl — Juez Central (@Juezcentral) August 6, 2025

La protesta contra el entrenador del Zlagiris

El FK Algiris es uno de los clubes más laureados de Lituania, con 10 títulos de liga, 14 copas nacionales y 7 supercopas. Pero atraviesa un momento complicado.

En la temporada 2025, los resultados no han estado a la altura de las expectativas. El equipo se encuentra en el séptimo lugar de la liga local, a 18 puntos del líder y fue eliminado recientemente en los cuartos de final de la clasificación para la Conference League ante un conjunto de Irlanda del Norte (0-0, 0-2). Esta combinación de fracasos desató la furia de los hinchas.

La protesta tuvo lugar al inicio del partido, cuando los hinchas arrojaron alrededor de dos docenas de maletas a la cancha, obligando a los jugadores a detener el juego para retirar los objetos.

Embed - ¡Fanáticos del Zalgiris lanzan maletas al campo en señal de protesta!

El gesto, cargado de simbolismo, fue una clara demanda de renuncia hacia Cheburin, el entrenador técnico kazajo de 60 años que dirige al equipo desde 2021. A pesar de los logros de Cheburin, que incluyen tres campeonatos nacionales y dos copas lituanas, los hinchas consideran que su ciclo ha terminado, frustrados por la falta de competitividad en la presente temporada.

Sorprendentemente, la reacción de Cheburin fue de una serenidad que desconcertó a muchos. En lugar de mostrarse molesto, el entrenador aplaudió el gesto desde la banda, una respuesta que algunos interpretaron como ironía y otros como un intento de calmar los ánimos. De todas formas, igual perdió el partido.