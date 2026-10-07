La apuesta del Vasco Arruabarrena en Boca para afrontar la recta final de la temporada

Su retorno al plantel profesional de Boca se da en un momento inmejorable: el último fin de semana marcó un tanto frente a Independiente en el certamen de Reserva, alcanzando un balance de 7 goles, 6 asistencias y dos títulos obtenidos en el Torneo Proyección.

De qué juega Joaquín Ruiz, la apuesta de Arruabarrena en Boca

Durante su etapa formativa dentro de Boca Predio, Ruiz se destacaba como un extremo clásico recostado sobre la banda izquierda, caracterizado por su desequilibrio individual, cambio de ritmo y profundidad.

Ruiz ha ido cambiando de posición.

No obstante, tras la llegada de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes y su consiguiente retorno a la Reserva, el juvenil atravesó una marcada metamorfosis futbolística de la mano de Herrón.

En el último tiempo, Ruiz se readaptó y se desempeña tanto de lateral como de volante por el mismo sector, capitalizando su vocación ofensiva para proyectarse con criterio al ataque sin desatender la marca defensiva.