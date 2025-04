Con 382 partidos, 102 goles y 170 asistencias, Kevin De Bruyne se va del Manchester City convertido en una verdadera leyenda del club.

"El fútbol me guió hacia todos ustedes, a esta ciudad. Perseguí mi sueño sin saber que este período cambiaría mi vida. Esta ciudad, la gente y el club me dieron todo y no tenía otra opción que devolver todo eso. Y adivinen qué....Ganamos todo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1908140895116857353&partner=&hide_thread=false Luego de confirmarse la salida de KDB al final de la temporada, Pep Guardiola se mostró conmovido y comparó la situación con lo sucedido en su momento con el KUN AGÜERO. pic.twitter.com/cBFMw612VO — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2025

Los títulos de Kevin De Bruyne en el Manchester City