Juan Cruz Bolado, el mendocino que está en el Cienciano de Perú: "Sería hermoso enfrentar a Godoy Cruz"

- ¿Cómo estás en Cienciano?

-Estoy bien, hay 3500 metros de altura, al principio costó un poquito pero ya estoy adaptdo de la mejor manera. Nos ha ido bien, logramos clasificar primeros en el grupo de la Copa Sudamericana y estamos décimos en el torneo local. He logrado jugar y tengo la continuidad que quería.

- ¿Cómo es el club?

- Es el club grande internacionaalmente en Perú, es el único que logró salir campeón de la Copa Sudamericana y luego ganó la Recopa al ganarle a River y a Boca. Es el equipo más grande de Cusco, la gente te lo hace sentir, así que estoy contento de estar ahí.

- ¿Qué recordás de tus inicios en Godoy Cruz?

- Fue el club que me formó, llegué a los 12 años y me terminé yendo a los 24, logré el sueño de toda mi vida que era jugar en Primera en Godoy Cruz. Todos saben que soy hincha del Tomba y le voy a estar eternamente agradecido.

- Cienciano podría cruzarse con Godoy Cruz en la Copa Sudamericana, ¿qué decís de eso?

- Sí, podríamos cruzarnos con el Tomba en cuartos, o podemos enfrentarnos a Atlético Mineiro o Bucaramanga. Sería hermoso enfrentar a Godoy Cruz.

- ¿Te acordás del día que te probaste en un club por primera vez. ¿Quién te acompañó?

- Sí, me acuerdo. De todas formas, bueno, no es que fui a probarme. Un técnico, Andrés González, me vio en un torneo que no era la liga mendocina y me planteó que estaba la posibilidad de que al año siguiente vaya a entrenar. Y bueno, así fue. Me presenté y ahí arrancó mi camino con Godoy Cruz. Me acompañó mi papá.

juan-cruz-bolado-3.jpg El arquero del Cienciano posa con su familia. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

- ¿Cómo es el lugar donde vivís y cómo estás con el tema de la altura?

- Cusco es muy lindo para vivir, es un lugar con muchísima historia y totalmente turístico, eso hace que sea una ciudad diferente y con muchísima buena energía. La altura es un todo un tema ja ja ja, más para mi posición la pelota vuela mucho más rápido que en el llano, pero ya estoy adaptado y logro sacar una diferencia a los rivales.

- ¿Qué podés decir de tu etapa en Maipú?

- Fue una etapa muy linda, donde encontré lo que fui a buscar, que era la continuidad que un arquero necesita para terminar de formarse, siempre estaré agradecido al pueblo cruzado.

- ¿Cómo te fue en Independiente Rivadavia?

- Bueno, siempre le voy a estar agradecido a su presidente Daniel Vila por su generosidad.

-¿Qué podés contar de lo que viviste en Libertad?

- Fue mi primera experiencia en el extranjero y fue muy positiva. El objetivo era salvarnos del descenso y lo logramos. Estuve 2 años viviendo en Loja al sur de Ecuador.

- ¿Qué debe tener un arquero para ser completo?

- El puesto del arquero ha sido el que más evolucionó en los últimos 20 años, hoy en día no es solo atajar, hay que entender varias fases del juego. A muchos técnicos hoy en día les gusta sacar la pelota limpia desde abajo y uno tiene que adaptarse a jugar con los pies; también otros DT son más directos y no quieren saber nada con que el arquero sea la primera opción de juego, entonces es una adaptación constante.

juan-cruz-bolado-4.jpg El ex Godoy Cruz está feliz en el regreso a su casa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

- ¿Tu viejo te corrige muchas cosas de tu juego?

- Hablamos un montón y siempre hacemos un análisis después de cada partido, está bueno.

Otros datos de Juan Cruz Bolado