El líder, con un encuentro más, es Philadelphia Union con 12. Este sábado, 29 de marzo, Inter Miami recibirá al puntero del certamen en el Chase Stadium. Pensando en este compromiso, Mascherano le dio una gran noticia a sus hinchas.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a la convocatoria, el entrenador aseguró: "Leo está bien, si no pasa nada raro seguramente este convocado".

“Ha ido evolucionando de manera progresiva. Leo es un jugador muy especial en ese sentido, un jugador que a veces hay que contenerlo para que no asuma riesgos, pero bueno también él conoce su cuerpo y la realidad es que ha ido entrenando progresivamente”, completó Mascherano.

"MESSI ESTÁ BIEN, SINO PASA NADA RARO ESTARÁ CONVOCADO"



Javier Mascherano habló del estado físico del 10 en la previa del duelo de Inter Miami ante Philadelphia Union por la MLS.

Sobre los aspectos que debe mejorar su equipo para seguir prendido en lo más alto, aclaró: “El fútbol no se puede dividir entre ataque y defensa, es un todo, tenemos que hacernos fuertes en defensa, ser un equipo compacto, que genere confianza, más allá de que a todos le gusta ver equipos vistosos estoy convencido que los campeonatos los ganan los defensas. No significa que no nos preocupamos por el ataque”.

“No quiero ser el que va en contra de todos pero nunca pensé el fútbol como algo que se divide, es algo global. Estamos en la búsqueda de mejorar constantemente, no nos podemos quedar con el inicio. Obviamente es importante empezar bien pero esto es largo y sabemos que hay que estar con la guardia alta de que en cualquier momento puede haber un tropezón”, sentenció Mascherano, DT del Inter Miami.