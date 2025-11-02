Inicio Ovación Fútbol Top race
En video

Impactante accidente de Luis Gastaldi en el Top Race: su auto terminó en la tribuna del Gálvez

El regreso del Top Race estuvo marcado por accidentes muy preocupantes que no lamentó víctimas fatales

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Luis Gastaldi sufrió un duro accidente en su regreso al Top Race.

Luis Gastaldi sufrió un duro accidente en su regreso al Top Race.

Se vivieron momentos de gran incertidumbre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez cuando el auto de Luis Gastaldi sufrió un grave accidente que lo dejó sobre la tribuna en la primera fecha de la Copa Top Race de Buenos Aires. El suceso tuvo lugar en la curva previa a la recta principal donde minutos después Adrián Hamze también chocó.

Aunque las imágenes son impactantes, ninguno de los pilotos resultó herido. Sin embargo, Gastaldi fue trasladado a un centro médico para confirmar que su estado de salud se encontrara en buenas condiciones.

Top Race - Accidente
Gastaldi fue el protagonista de un duro accidente en el Top Race.

Gastaldi fue el protagonista de un duro accidente en el Top Race.

Impactante accidente de Luis Gastaldi en el Top Race

La primera fecha de la Copa Top Race de Buenos Aires tuvo de todo: autos competitivos, mucha velocidad y, claro, también accidentes. Cuanto se estaba por terminar la carrera el Toyota Corrolla de Luis Gastakdu intentó doblar, pero se desestabilizó y terminó golpeando con el techo de la tribuna.

Aunque los presentes vivieron momentos de gran preocupación, el piloto estaba en óptimas condiciones físicas aunque muy fustrado por lo sucedido.

Embed

La última vez que había competido fue el 9 de julio de 2023 en La Rioja y días atrás el piloto se refirió con alegría sobre su regreso: "Estoy intensificando mi preparación para llegar con todo en mi regreso al Top Race. Me siento muy bien físicamente, solo tengo que agarrar ritmo de carrera con el auto, por eso con el equipo estamos planificando hacer una prueba antes de Buenos Aires para estar en un buen nivel".

Luego, apenas dos vueltas después del accidente de Gastaldi, Adrián Hamze tuvo un conflicto en la misma curva y terminó desbarrancando e impactando al lado del siniestro vial previo. Hamze, sorprendentemente, también salió ileso.

Finalmente el ganador fue Diego Verriello, actual campeón del Top Race que le ganó un vibrante duelo a Emiliano Stang, quien quedó cuarto.

Así quedó el podio del Top Race

  1. Diego Verriello 36:50.539 Fiat.
  2. Norberto Grosso (M) +0.347 Ford.
  3. L. Pernía +2.220 Fiat.
  4. Emiliano Stang +2.644 Fiat.
  5. M. Pernía +4.485 Ford.
  6. Carlos Guttlein (M) +5.201 Fiat.
  7. Marcelo Chiappetta (M) +6.780 Toyota.
  8. Darío Necochea +10.079 Fiat.
  9. Adrián Hamze (M) - 4 Vueltas Fiat.
  10. Guillermo Promesti - 5 Vueltas Mercedes.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas