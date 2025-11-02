Impactante accidente de Luis Gastaldi en el Top Race: su auto terminó en la tribuna del Gálvez

Aunque los presentes vivieron momentos de gran preocupación, el piloto estaba en óptimas condiciones físicas aunque muy fustrado por lo sucedido.

La última vez que había competido fue el 9 de julio de 2023 en La Rioja y días atrás el piloto se refirió con alegría sobre su regreso: "Estoy intensificando mi preparación para llegar con todo en mi regreso al Top Race. Me siento muy bien físicamente, solo tengo que agarrar ritmo de carrera con el auto, por eso con el equipo estamos planificando hacer una prueba antes de Buenos Aires para estar en un buen nivel".

Luego, apenas dos vueltas después del accidente de Gastaldi, Adrián Hamze tuvo un conflicto en la misma curva y terminó desbarrancando e impactando al lado del siniestro vial previo. Hamze, sorprendentemente, también salió ileso.

Finalmente el ganador fue Diego Verriello, actual campeón del Top Race que le ganó un vibrante duelo a Emiliano Stang, quien quedó cuarto.

