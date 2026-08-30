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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima le gana a Independiente en Avellaneda con gol de Esteban Fernández

Gimnasia y Esgrima visita este domingo a Independiente de Avellaneda, por la 7ª fecha del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Gimnasia y Esgrima visita a Independiente de Avellaneda.

Gimnasia y Esgrima visita a Independiente de Avellaneda.

Gimnasia y Esgrima le gana 1 a 0 a Independiente de Avellaneda este domingo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la 7ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Lobo busca su tercer triunfo seguido en el certamen.

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El volante Esteban Fernández abrió la cuenta para el Lobo a los 42' del primer tiempo.

Gimnasia y Esgrima, el equipo dirigido por Darío Franco, busca seguir con su racha positiva. Viene de ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 2, de visitante, con el triplete de su goleador Agustín Módica.

A los 2 minutos del primer tiempo Palais tuvo una chance clara para anotar y la tapó abajo Rigamonti.

Palais debordaba por la derecha, metía el centro y el chileno Maximiliano Gutiérrez le pagaba de aire, pero el tiro se iba alto.

El Lobo no podía controlar la pelota. Su rival tenía la iniciativa, pero no podía crear situaciones claras de gol.

Palais hizo una buena jugada en ataque, tiró y Rigamonti la atajó.

Hasta que a los 42' hizo una muy buena jugada el Pichi Módica, se la cedió a Lencioni y la pelota le quedó a Fernández, quien definió de manera magistral.

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