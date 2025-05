Ezequiel Medran gimnasia y esgrima uno..........jpg Medrán destacó el rendimiento de sus jugadores en el choque ante el Funebrero. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Medrán analizó los 90' y aseguró: "Me voy muy conforme por lo que dio el equipo, nos faltó que la pelota entre para ganar el partido. En los 90 minutos el equipo siempre buscó ganar por todos lados. Tuvimos muchas situaciones de gol".

"Lo más importante es que generamos muchas situaciones y sabemos que por la labor del arquero de Chacarita no ganamos el partido. Me siento representado por la manera que ha jugado Gimnasia y Esgrima", agregó el ex arquero.