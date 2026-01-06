Ezequiel Centurión se despidió de Independiente Rivadavia y por ahora se queda en River

Por ahora, la publicación del arquero descarta la posibilidad de que siga en la Lepra ya que él mismo indicó: "Hoy me toca cerrar una etapa que fue muy importante para mi".

La despedida de Ezequiel Centurión de Independiente Rivadavia

"Queridos Leprosos. Hoy me toca cerrar una etapa que fue muy importante para mi", comenzó diciendo el arquero.

"Independiente Rivadavia me abrió las puertas y me hizo sentir en casa desde el primer dia, viviendo momentos duros en principio, pero todos juntos logramos sacar adelante y llevar a lo más alto a este club hermoso, viviendo momentos que van a quedar grabados en la historia y en el escudo.", expresó

A la hora de agradecer, Centurión señaló: "Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y todos los colaboradores del club por todo este tiempo. Gracias a los hinchas que siempre apoyaron y que hacen tan especial a este hermoso club".

"Fue un placer defender el arco Leproso, espero que algún día nos volvamos a cruzar. Acá un Leproso más. Gracias Independiente Rivadavia. Siempre en mi corazón", finalizó.