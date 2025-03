El choque con Independiente Rivadavia

Esteban Solari palpitó el duelo ante Independiente Rivadavia, en el choque de mendocinos y no dudó en decir: "Es un clásico, y queremos enfrentarlo de la mejor manera sabemos lo que representa para nuestra gente".

Su opinión sobre la Copa Sudamericana

El entrenador sobre el grupo que le tocó a Godoy Cruz en la Copa Sudamericana, donde tendrá su debut ante Atlético Grau de Perú, en Lima el próximo miércoles 2 de abril. "Nosotros vamos a cada partido competir, todos los equipos son complicados, vamos a enfrentar conjuntos como Gremio de Brasil, Sportivo Luqueño de Paraguay es un equipo que es muy fuerte de local y Grau".

"El partido más importante es el primer encuentro (Atlético Grau), hemos armado una logística para volver lo más rápido posible gracias al gran esfuerzo de los dirigentes. Godoy Cruz va participar en un torneo internacional y sabemos que estar preparados porque son partidos difíciles"

"Será un sueño volver al Feliciano Gambarte, va ser algo muy lindo para todos", opinó Esteban Solari.

"Lo que más queremos es volver a jugar con los hinchas, todavía no pudimos sentir el empuje de la hinchada, desde que estoy en Godoy Cruz no hemos podido tener a los hinchas que es algo muy importante, ojalá los partidos que vienen podamos tenerlos con nosotros", aseguró Esteban Solari.