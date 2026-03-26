"Estaba durmiendo": el jugador de la Selección Argentina que no respondía al llamado de Lionel Scaloni

La Selección Argentina ya tiene todo listo para los últimos partidos amistosos de cara al Mundial 2026. El próximo viernes, los campeones del mundo jugarán ante la Selección de Mauritania en La Bombonera, mientras que el próximo martes harán lo propio ante Zambia.
Con la vista puesta en la Copa del Mundo y algunos lesionados, Lionel Scaloni tuvo que realizar algunos llamados a último momento y, en las últimas horas, se reveló que uno de ellos no atendía el teléfono.
El jugador de la Selección Argentina que no le respondía a Scaloni
Ante la lesión de Gonzalo Montiel, el convocado "sorpresa" fue Agustin Giay, actual jugador del Palmeiras de Brasil. Lo cierto es que el contacto entre el jugador y el entrenador de Pujato fue dificultoso por algunos momentos.
En diálogo con la señal TNT Sports, Maximiliano Giay, el padre del ex San Lorenzo, declaró que su hijo no atendía el llamado de Scaloni por estar durmiendo la siesta.
"El representante me dice que había posibilidades por la lesión de Montiel. Media hora después, me cuenta que lo habían llamado de la AFA para convocarlo, pero que no se podían comunicar con Agus", comenzó diciendo entre risas.
La probable formación de la Selección Argentina vs Mauritania
El elenco albiceleste debió recurrir a jugar dos amistosos con dos equipos africanos sin historia, como Mauritania y Zambia, ante la imposibilidad de disputar la Finalissima con España, que se canceló.
Para el primero de los partidos, el once probable es el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.