"Estaba durmiendo": el jugador de la Selección Argentina que no respondía al llamado de Lionel Scaloni

En diálogo con la señal TNT Sports, Maximiliano Giay, el padre del ex San Lorenzo, declaró que su hijo no atendía el llamado de Scaloni por estar durmiendo la siesta.

Agustín-Giay-1.jpg Agustín Giay demoró en responder el llamado de Lionel Scaloni.

"El representante me dice que había posibilidades por la lesión de Montiel. Media hora después, me cuenta que lo habían llamado de la AFA para convocarlo, pero que no se podían comunicar con Agus", comenzó diciendo entre risas.

"¿Qué hacés que no le contestás el teléfono a Scaloni? Me dijo que estaba durmiendo", confesó, para desatar las risas de todos. Ahora, el joven con pasado en las juveniles ya se entrena con Messi y compañía.

La probable formación de la Selección Argentina vs Mauritania

El elenco albiceleste debió recurrir a jugar dos amistosos con dos equipos africanos sin historia, como Mauritania y Zambia, ante la imposibilidad de disputar la Finalissima con España, que se canceló.

Para el primero de los partidos, el once probable es el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.