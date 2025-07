Las declaraciones de Enzo Fernández a horas de la final

Sobre la preparación de cara a un partido clave, manifestó: "Hoy empezamos recién a preparar la final, ayer descansamos. Moisés Caicedo está bien, va a entrenar seguramente, así que a preparar lo mejor para el domingo".

En cuanto al gran presente de su rival, Enzo añadió: "Es normal que hablen del París, es el último campeón de Champions, viene haciendo las cosas bien hace un tiempo y esperemos que el domingo sea una buena final para nosotros. Hoy en día PSG es el mejor equipo del mundo".

A la hora de analizar la goleada del elenco francés ante Real Madrid, comentó: "Increíble la verdad, sorprendió el partido. Eso demuestra el PSG hoy en día, viene demostrando durante este año lo que logró. Esperemos que el domingo sea un lindo partido. En las finales se juega muy concentrado, sabemos que no podemos dejar espacios y darle la chance a PSG que tiene muy buenos jugadores".

"Las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas, he tenido la suerte de ganar la mayoría. Es una final más, obviamente la voy a disfrutar, no como la del Mundial pero se va a disfrutar casi de la misma manera. Esperemos que los argentinos hinchen por Chelsea, les agradezco por el cariño y el amor que me brindan día a día", sentenció Enzo Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1943675294931386805&partner=&hide_thread=false "ME GUSTA JUGAR FINALES. TUVE LA SUERTE DE GANAR LA MAYORÍA"



La respuesta de Enzo Fernández a la pregunta de @matipelliccioni en la previa de la definición del Mundial de Clubes. pic.twitter.com/erNza3p3Ht — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2025

Qué dijo de Paredes y de su regreso a River

A la hora de hablar sobre uno de los temas del momento, que es el retorno de Leandro Paredes a Boca, reconoció: "Vi videos, le mandé mensaje a Leo Paredes, lo felicité y le dije que disfrute mucho este momento".

Antes de finalizar, a Fernández le preguntaron si soñaba con un retorno similar a River: "Obviamente sí, sueño con la vuelta a River en algún momento. No ahora pero sí más adelante, espero que sea así".