Recordemos que pese a que el mercado de pases ya cerró en nuestro país, Racing obtuvo un cupo para incorporar debido a la salida de Emiliano Saliadarre al Miramar uruguayo.

Qué número usará Marcos Rojo

La llegada de Marcos Rojo a Racing tiene una particularidad y esta es su apellido, el cual coincide con el apodo de Independiente, rival histórico de la Academia.

Es por esto que el defensor de 35 años, subcampeón del Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina, lucirá en su dorsal solamente su nombre de pila por encima del número 6.

Tras su salida de Boca, el zaguero firmará contrato con Racing por productividad y hasta diciembre del 2026. Esto como consecuencia de la gran cantidad de lesiones que sufrió en el último tiempo (en el Xeneize tuvo 11 desgarros y una rotura de ligamentos).

Rojo se despidió de Boca

A través de un posteo en sus redes sociales, Rojo se despidió del Xeneize: "Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta".

"Fui Capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que ustedes, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué", continuó.

Sobre el final de la misma, Rojo dejó una picante frase: "Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas. Gracias por esta aventura inolvidable. Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS".