El Inter regresó a casa después de ser goleado en la final de la Champions League

Seguramente ninguno de los jugadores imaginó un panorama tan desolador como el que tuvieron que vivir en la llegada a Italia ya que los hinchas no quisieron acompañar a su equipo luego de la caída estrepitosa en la final de la Champions League.

Solamente un hincha se acercó para aplaudir a los jugadores, según informó La Gazzeta dello Sport: "Soy el único idiota aquí, pero aun así merecen un aplauso". Se trata de Marco, el único hincha que debastado fue a apoyar a sus jugadores.

Las miradas decepcionadas y cansadas fueron las protagonistas del desfile de jugadores que viajaron a Alemania con el objetivo de consagrarse en la Champions League, sin embargo, no solo no lograron el objetivo sino que, además, fueron goleados.

El primero en salir por la terminal fue Stefan de Vrij y detrás de él circuló el técnico Simone Inzaghui, su ayudante Massimilano Farris, Lautaro Martínez y el resto del plantel. Todos caminaron cabizbajos, sin levantar la mirada; luego de Marco (el único hincha que se había acercado), llegaron algunos más.

Pero los jugadores no saludaron a los aficionados, el último en subir al micro fue Acerbi quién realizó un movimiento con la cabeza; Marcus Thuram, el goleador, ni levantó la mano.

Davide Frattesi.jpeg Davide Frattesi se quedó sin lugar en la final.

►TE PUEDE INTERESAR: Lautaro Martínez no se calló nada tras perder la final de la Champions League

El enojo de Davide Frattesi tras ver la final desde el banco de suplentes

Una vez finalizado el partido Davide Frattesi le tocó el hombro al técnico del Inter para reclamarle que no lo dejó participar del encuentro: "¿por qué no me dejaste entrar". Es que el mediocampista convirtió dos goles fundamentales para la clasificación del conjunto italiano frente al Bayern Múnich y el Barcelona, por lo tanto, esperaba ingresar para lograr dar vuelta la historia.

El jugador se mostró decepcionado y crítico con el técnico, lo que abre una incógnita sobre su futuro ya que la cúpula dirigencial entienden que hubo un quiebre en la relación entre los profesionales. Es así que si Inzagui se mantiene en su puesto frente al Inter, pedirá que transfieran al jugador; por el contrario, si decide marcharse, en ese caso el mediocampista si podrá quedarse ya que tiene contrato hasta 2028.