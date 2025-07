Debutó De Paul, brilló Messi y ganó el Inter Miami en el inicio de la Leagues Cup

Embed - Agónico triunfo INTER MIAMI 2-1 vs ATLAS en LEAGUES CUP, con par de asistencias de MESSI | Resumen

Messi, quien llegó a 388 asistencias en su carrera profesional, destacó la importancia de la victoria y manifestó su descontento con la decisión de la MLS de suspenderlo por no haber asistido al Juego de las Estrellas: "El otro día no me dejaron jugar. A mí me hace bien y competir. Cuánto más juego me siento mejor”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1950740390882980297&partner=&hide_thread=false Las palabras de nuestro capitán tras la victoria pic.twitter.com/i05ewhu51H — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 31, 2025

Además de Messi y De Paul Javier Mascherano dispuso como titulares a otros argentinos como Weigandt, Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján y Tadeo Allende, además de los consagrados Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. Luego, en la segunda parte, ingresaron Federico Redondo y el hijo de argentinos Benjamín Cremaschi quien llegó a 100 partidos oficiales con solo 20 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1950741907694334178&partner=&hide_thread=false Rodri De Paul tras su debut: "Estoy muy feliz en el club, ojalá sea la primera victoria de muchas." pic.twitter.com/HTHCfwGjPl — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 31, 2025

Con este resultado, Inter Miami arrancó con el pie derecho su andadura en el certamen que ya ganó en 2023 y en el que deberán recibir al Necaxa, el próximo sábado desde las 20:00 en la segunda fecha.