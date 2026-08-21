Copa Sudamericana: Boca y River siguen con la ilusión de encontrarse en semifinales

Los Xeneizes ya están en cuartos de final donde se cruzarán nada menos que con San Pablo en una serie que comenzará en La Bombonera y los Millonarios aún deben completar en el Monumental los octavos de final frente a Independiente Santa Fe(la ida fue 0 a 0) para encontrarse en la próxima instancia con Vasco da Gama.

River aún debe resolver su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Fuera de la Copa Libertadores, los dos grandes del fútbol argentino buscan mantener su prestigio a nivel continental en una Copa Sudamericana que también tiene predominio brasileño ya que entre los 8 equipos que definirán el título 4 son de Brasil, uno de Argentina, uno de Perú, otro de Uruguay y el octavo pasajero se definirá entre un representante argentino y otro de Colombia.