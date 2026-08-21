Copa Sudamericana: Boca y River siguen con la ilusión de encontrarse en semifinales

Boca y River son los únicos equipos argentinos que siguen con vida en la Copa Sudamericana 2026 y ambos mantienen la ilusión de encontrarse en semifinales, aunque para eso todavía les queda un largo camino.
Boca y River son los únicos equipos argentinos que siguen con vida en la Copa Sudamericana 2026 y ambos mantienen la ilusión de encontrarse en semifinales
Boca y River son los únicos equipos argentinos que siguen con vida en la Copa Sudamericana 2026 y ambos mantienen la ilusión de encontrarse en semifinales, aunque para eso todavía les queda un largo camino.
Los Xeneizes ya están en cuartos de final donde se cruzarán nada menos que con San Pablo en una serie que comenzará en La Bombonera y los Millonarios aún deben completar en el Monumental los octavos de final frente a Independiente Santa Fe(la ida fue 0 a 0) para encontrarse en la próxima instancia con Vasco da Gama.
Fuera de la Copa Libertadores, los dos grandes del fútbol argentino buscan mantener su prestigio a nivel continental en una Copa Sudamericana que también tiene predominio brasileño ya que entre los 8 equipos que definirán el título 4 son de Brasil, uno de Argentina, uno de Perú, otro de Uruguay y el octavo pasajero se definirá entre un representante argentino y otro de Colombia.
Un dato relevante es que la supremacía de los brasileños en cuanto a los últimos títulos de la Copa Libertadores no se ha trasladado a la Sudamericana y de los últimos 10 títulos solo 3 fueron para Brasil con Chapecoense y el Athlético Paranaense (2); 3 para Ecuador logrados por Independiente del Valle (2) y Liga de Quito y 4 para Argentina obtenidos por Independiente (2017), Defensa y Justicia (2020), Racing (2024) y Lanús (2025).
Cuartos de final (9 y 16/9)