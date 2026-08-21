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Copa Sudamericana: Boca y River siguen con la ilusión de encontrarse en semifinales

Boca y River son los únicos equipos argentinos que siguen con vida en la Copa Sudamericana 2026 y ambos mantienen la ilusión de encontrarse en semifinales

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Boca tendrá una serie difícil ante San Pablo.

Boca tendrá una serie difícil ante San Pablo.

Boca y River son los únicos equipos argentinos que siguen con vida en la Copa Sudamericana 2026 y ambos mantienen la ilusión de encontrarse en semifinales, aunque para eso todavía les queda un largo camino.

Los Xeneizes ya están en cuartos de final donde se cruzarán nada menos que con San Pablo en una serie que comenzará en La Bombonera y los Millonarios aún deben completar en el Monumental los octavos de final frente a Independiente Santa Fe(la ida fue 0 a 0) para encontrarse en la próxima instancia con Vasco da Gama.

River aún debe resolver su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

River aún debe resolver su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Fuera de la Copa Libertadores, los dos grandes del fútbol argentino buscan mantener su prestigio a nivel continental en una Copa Sudamericana que también tiene predominio brasileño ya que entre los 8 equipos que definirán el título 4 son de Brasil, uno de Argentina, uno de Perú, otro de Uruguay y el octavo pasajero se definirá entre un representante argentino y otro de Colombia.

Un dato relevante es que la supremacía de los brasileños en cuanto a los últimos títulos de la Copa Libertadores no se ha trasladado a la Sudamericana y de los últimos 10 títulos solo 3 fueron para Brasil con Chapecoense y el Athlético Paranaense (2); 3 para Ecuador logrados por Independiente del Valle (2) y Liga de Quito y 4 para Argentina obtenidos por Independiente (2017), Defensa y Justicia (2020), Racing (2024) y Lanús (2025).

Los octavos de final de la Copa Sudamericana

  • Boca vs. Recoleta 3-1 y 4-0
  • Bolívar vs San Pablo 1-1 y 1-3
  • Bragantino vs. Atlético Mineiro 0-1 y 2-2
  • Tigre vs. Montevideo City Torque 0-1 y 1-2
  • Independiente Santa Fe vs. River 0-0 y la vuelta es el 26/8 en Buenos Aires
  • Vasco da Gama vs. Olimpia 0-0 y 4-1
  • Santos vs. Macará 2-1 y 0-0
  • Cienciano vs. Botafogo 6-1 y 0-1

Cuartos de final (9 y 16/9)

  • Santos vs. Atlético Mineiro
  • Cienciano vs. Montevideo City Torque
  • Boca vs. San Pablo
  • Vasco da Gama vs. River o Independiente Santa Fe

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