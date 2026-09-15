Boca empata con San Pablo en el Morumbí y se estaría metiendo en las semifinales de la Copa Sudamericana

En los primeros minutos del partido el elenco xeneize trataba de sacarle el balón a su rival, porque sabía que si se metía atrás se le complicaría el partido.

Sin embargo, el partido era muy intenso y luchado, por lo que no había situaciones de gol en ambos arcos.

A los 28' un cabezazo de Gustavo Santana pasaba cerca del travesaño. Era la única chance de anotar del equipo brasileño, que no le encontraba la vuelta al partido.

Sin embargo, a los 38' Montero y el travesaño salvaban la caída del arco de Boca.