Boca empata con San Pablo en el Morumbí y se estaría metiendo en las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca empata 0 a 0 con San Pablo de Brasil, este martes en el estadio Morumbí, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Boca visita al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana,
Boca empata 0 a 0 con San Pablo de Brasil, este martes en el estadio Morumbí, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
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Boca llega a este encuentro luego del valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida que se disputó en La Bombonera, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.
En los primeros minutos del partido el elenco xeneize trataba de sacarle el balón a su rival, porque sabía que si se metía atrás se le complicaría el partido.
Sin embargo, el partido era muy intenso y luchado, por lo que no había situaciones de gol en ambos arcos.
A los 28' un cabezazo de Gustavo Santana pasaba cerca del travesaño. Era la única chance de anotar del equipo brasileño, que no le encontraba la vuelta al partido.
Sin embargo, a los 38' Montero y el travesaño salvaban la caída del arco de Boca.