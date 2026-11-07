Boca empata con Defensa y Justicia en La Bombonera y busca el título de Campeón de Liga

Boca empata 0 a 0 con Defensa y Justicia este sábado, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize busca un triunfo que le permita quedarse con el título de Campeón de Liga.
Boca recibe este sábado a Defensa y Justicia, por la fecha 16 del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita quedarse con el título de Campeón de Liga.
Boca empata 0 a 0 con Defensa y Justicia este sábado, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize busca un triunfo que le permita quedarse con el título de Campeón de Liga.
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A los 18 minutos del primer tiempo Montero le tapó un mano a mano a Gutiérrez. Se salvaba el Xeneize.
A los 29' desbordó Villa por la derecha como un wing, metió el centro y Merentiel perdió el gol increíblemente al rematar desviado.
A los 34' el ex River David Martínez estrelló un cabezazo en el travesaño.