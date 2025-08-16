Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Aumentan los rumores: por qué Dibu Martínez no fue ni al banco de suplentes del Aston Villa

Llamó la atención la ausencia de Dibu Martínez en el empate sin goles de Aston Villa frente a Newcastle United, de local, por la primera fecha de la Premier League

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
El arquero campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 Emiliano Dibu Martínez no estuvo este sábado en el empate sin goles de Aston Villa frente a Newcastle United, de local, por la primera fecha de la Premier League.

Fue el debut de Aston Villa en la Premier League en el partido que se disputó en Villa Park frente al Newcastle, pero Emiliano Martínez no integró ni siquiera el banco de suplentes.

Emiliano Dibu Martínez no jugó en el inicio de la Premier League.

El marplatense, que es pieza clave para el entrenador Unai Emery, por lo que su ausencia despertó interrogantes.

Por qué Dibu Martínez no jugó en Aston Villa

El neerlandés Marco Bizot jugó en lugar de Dibu, pero la decisión del DT no respondió a un problema físico ni a una estrategia táctica. Es que el extrovertido guardavalla arrastraba una suspensión producto de una expulsión sufrida en la última jornada de la temporada anterior.

Aquella sanción se produjo en Old Trafford, cuando un pase corto de un compañero dejó a Rasmus Højlund de cara al arco. Martínez salió del área y derribó al delantero, lo que el juez Thomas Bramall interpretó como ocasión manifiesta. Así el Dibu vio la roja y se produjo la primera expulsión de la carrera del campeón del mundo.

¿Dibu Martínez se va del Aston Villa?

La ausencia del arquero en la primera convocatoria generó versiones de una transferencia inminente, pero hasta ahora no apareció ninguna propuesta que se adecúe a lo que quiere el club y el futbolista.

