Aumentan los rumores: por qué Dibu Martínez no fue ni al banco de suplentes del Aston Villa

Por qué Dibu Martínez no jugó en Aston Villa

El neerlandés Marco Bizot jugó en lugar de Dibu, pero la decisión del DT no respondió a un problema físico ni a una estrategia táctica. Es que el extrovertido guardavalla arrastraba una suspensión producto de una expulsión sufrida en la última jornada de la temporada anterior.

Aquella sanción se produjo en Old Trafford, cuando un pase corto de un compañero dejó a Rasmus Højlund de cara al arco. Martínez salió del área y derribó al delantero, lo que el juez Thomas Bramall interpretó como ocasión manifiesta. Así el Dibu vio la roja y se produjo la primera expulsión de la carrera del campeón del mundo.

Para los despistados, Emiliano Dibu Martínez no es titular en el debut del Aston Villa por esta expulsión en la última fecha de la anterior Premier contra el Manchester United.



¿Dibu Martínez se va del Aston Villa?

La ausencia del arquero en la primera convocatoria generó versiones de una transferencia inminente, pero hasta ahora no apareció ninguna propuesta que se adecúe a lo que quiere el club y el futbolista.