Nico González ya es jugador del Atlético Madrid.

El Atlético Madrid dio por cerrado el mercado de pases luego de mostrarse muy activo reforzando el plantel para encarar la temporada 2025-26 y su último fichaje fue otro argentino: Nicolás González, proveniente de la Juventus de Italia. Ya en Madrid y con la firma en su contrato, manifestó su alegría y expectativas con respecto a su nuevo desafío.

Ahora el equipo del Cholo Simeone contará con seis argentinos ya que González jugará con Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Nico González - Atlético de Madrid
El Atlético Madrid sumó a un jugador más a sus filas.

Atlético Madrid presentó a Nicolás González

Luego de realizar la revisación médica con los profesionales del Atlético Madrid, Nicolás González estampó su firma para llegar al conjunto español a préstamo por un año y con la obligación de compra por 35 millones de euros; en caso de producirse (debido a las cláusulas que tiene el contrato) su vínculo se extendería hasta 2030.

En entrevista con el sitio oficial del club, el jugador argentino expresó: "La verdad que estoy muy feliz, muy contento porque se haya podido concretar todo esto. También muy feliz porque sé que vengo a un grupo muy lindo. Espero poder disfrutar del ambiente, disfrutar adentro del campo y dejar todo en cada partido y en cada pelota".

Nicolás Gonzalez - Diego Simeone
Nicolás González ya entrenó junto a Diego Simeone.

"Va a ser un reto lindo. Estuve tres años en Alemania, cuatro años en Italia y necesitaba un cambio de aires. Creo que era el momento justo para poder venir a España y a un club tan grande como el Atleti", contó sobre su carrera.

Las expectativas de Nicolás González son altas y se mostró entusiasmado: "Me llama la atención todo: el equipo, el entrenador, la afición, es increíble. Estuve mirando los partidos, lo estuve siguiendo y me moría de ganas por estar acá. Va a ser un placer jugar con esta afición y poder disfrutarlos".

Ahora se sumará a la lista que incluye a otros cinco argentinos: "Poder estar acá me pone muy feliz, porque para un argentino es un sueño jugar en un club como el Atleti, en el que ya varios argentinos hicieron historia. Está lindo poder hacer cada uno la suya. Espero dar el máximo, exprimirme y llevar al Atleti lo más alto posible, que sería lo ideal".

Nico González - Atlético de Madrid2
El jugador argentino recibió la tercera camiseta del Atleti.

Los equipos de Nicolás González

  • Argentinos Juniors (Argentina): 2016-18.
  • Stuttgart (Alemania): 2018-21.
  • Fiorentina (Italia): 2021-24.
  • Juventus (Italia): 2024-25.
  • Selección argentina: 2019-25.

