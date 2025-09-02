Embed Las primeras palabras de Nico Gonzalez como rojiblanco pic.twitter.com/c59Za0g2x7 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 2, 2025

En entrevista con el sitio oficial del club, el jugador argentino expresó: "La verdad que estoy muy feliz, muy contento porque se haya podido concretar todo esto. También muy feliz porque sé que vengo a un grupo muy lindo. Espero poder disfrutar del ambiente, disfrutar adentro del campo y dejar todo en cada partido y en cada pelota".

Nicolás Gonzalez - Diego Simeone Nicolás González ya entrenó junto a Diego Simeone.

"Va a ser un reto lindo. Estuve tres años en Alemania, cuatro años en Italia y necesitaba un cambio de aires. Creo que era el momento justo para poder venir a España y a un club tan grande como el Atleti", contó sobre su carrera.

Las expectativas de Nicolás González son altas y se mostró entusiasmado: "Me llama la atención todo: el equipo, el entrenador, la afición, es increíble. Estuve mirando los partidos, lo estuve siguiendo y me moría de ganas por estar acá. Va a ser un placer jugar con esta afición y poder disfrutarlos".

Embed Conociendo un poco más a Nico pic.twitter.com/fimvSV0HB0 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 2, 2025

Ahora se sumará a la lista que incluye a otros cinco argentinos: "Poder estar acá me pone muy feliz, porque para un argentino es un sueño jugar en un club como el Atleti, en el que ya varios argentinos hicieron historia. Está lindo poder hacer cada uno la suya. Espero dar el máximo, exprimirme y llevar al Atleti lo más alto posible, que sería lo ideal".

Nico González - Atlético de Madrid2 El jugador argentino recibió la tercera camiseta del Atleti.

Los equipos de Nicolás González