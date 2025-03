Alfredo Berti se lamentó por el empate de Independiente Rivadavia y por la suspensión que recibió

Con respecto al rendimiento del Azul aseguró: "El trámite del partido fue muy parejo, enfrentamos a un equipo de jerarquía como Lanús, intentamos sumar una victoria pero no se pudo ganar, tenemos que seguir trabajando para volver al triunfo".

El entrenador hizo una autocrítica de esta racha de cinco partidos sin ganar y admiitió: "Todos los partidos son duros, ahora hemos tenido una seguidilla de encuentros sin ganar, cuando no podemos sumar victorias no hay que perder. Tenemos los puntos que nos imaginábamos a esta altura del torneo. Creo que el rendimiento no ha bajado, hemos enfrentado a equipos importantes y los rivales no nos han superado".

Alfredo Berti opinó sobre Luis Sequeira

Con respecto a la decisión que tomó de no incluir a Luis Sequeira, quien ocupó un lugar en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo, explicó: "La determinación la tomamos porque era un partido para jugar con tres delanteros y en el segundo tiempo ponerlo y es lo que hice".