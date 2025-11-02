Inicio Ovación Fútbol Lamine Yamal
Afortunado en el juego: Lamine Yamal, separado de Nicki Nicole, volvió al gol en el triunfo del Barcelona

Barcelona se impuso como local al Elche, en la fecha 11 de La Liga española y Lamine Yamal marcó un gol a horas del final de su relación con Nicki Nicole.

Por UNO
Yamal marcó para el Barcelona.

Barcelona se impuso como local por 3-1 al Elche, en un partido correspondiente a la fecha 11 de La Liga española donde Lamine Yamal marcó un gol a horas de haber confirmado el final de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

Los goles para el conjunto azulgrana los convirtieron Lamine Yamal y Ferrán Torres, a los 9’ y 11' del primer tiempo, respectivamente, mientras que el inglés Marcus Rashford sentenció el encuentro a los 16’ del complemento. En tanto, Rafa Mir había logrado descontar para la visita a los 42' de la etapa inicial.

yamal 1

Con este resultado, los dirigidos por el alemán Hans-Dieter Flick alcanzaron la segunda posición de la tabla con 25 puntos y quedaron a cinco unidades del líder Real Madrid, que goleó 4-0 al Valencia, que se hunde en la zona de descenso.

Previo al choque ante Celta de Vigo por la siguiente fecha del campeonato local (domingo 9 de noviembre desde las 17:00), Barcelona deberá visitar Bélgica para enfrentar al Brujas por la cuarta fecha de la Champions League.

Embed - BARCELONA RESPIRA con GOLAZOS de Lamine Yamal, Ferran y Rashford, gana 3-1 al ELCHE | LaLiga

Elche sumó su cuarto partido consecutivo sin triunfo en el campeonato español y cayó a la novena plaza con 14 unidades.

Gol de Lucas Boyé en el Alavés

En el resto de encuentro de la jornada, Celta de Vigo venció como visitante 2-1 a Levante, mientras que Deportivo Alavés hizo lo propio con mismo resultado ante Espanyol con un gol del ex River Lucas Boyé.

Embed - ALAVÉS vence 2-1 al ESPANYOL con GOLES de Boyé y Suárez | Resumen | LaLiga

