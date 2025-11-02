Afortunado en el juego: Lamine Yamal, separado de Nicki Nicole, volvió al gol en el triunfo del Barcelona

Los goles para el conjunto azulgrana los convirtieron Lamine Yamal y Ferrán Torres, a los 9’ y 11' del primer tiempo, respectivamente, mientras que el inglés Marcus Rashford sentenció el encuentro a los 16’ del complemento. En tanto, Rafa Mir había logrado descontar para la visita a los 42' de la etapa inicial.

yamal 1

Con este resultado, los dirigidos por el alemán Hans-Dieter Flick alcanzaron la segunda posición de la tabla con 25 puntos y quedaron a cinco unidades del líder Real Madrid, que goleó 4-0 al Valencia, que se hunde en la zona de descenso.